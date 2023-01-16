海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（9日）曾论及指数于6日一度下跌至3271.08点，同时在介于3290.32点与3292.66点间留下缺口；估计指数向上回扯或已成了临别秋波，而填补介于3262.38点与3242.46点间留下缺口也就不容置疑了。当时指数为3276.72点左右，见报当天指数跳空上升至3343.47点，遂将上述第一个缺口填补；由于升势特急，造成介于3291.04点与3276.72点间出现缺口。10日指数骤然回落至3258.70点，不但填补了上述第三个缺口，同时也将上述第二个缺口的一部分填补了。11日指数仅在3281.23点及3261.49点间这狭小波幅中波动，由于波幅远较前一天的波幅来得小，而成了“幅内日”。12日指数尝试回升，并以3282.79点开市，无奈回升乏力，以致一度下探3253.99点，进一步填补上述第二个缺口。13日指数再度跳空上升，并直试3298.08点，同时在介于3273.67点与3267.78点间留下缺口；估计短期回扯，指数当填补此缺口，过后将再接再厉地把介于3253.99点与3242.46点间的缺口填补，若能顺利跌穿位于3212.63的支撑点，指数或将出现大幅调整。