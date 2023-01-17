本地居民预期整体通胀率 未来一年放缓至3.8％

全球经济增长放缓，加上主要经济体的央行上调利率，本地居民预计我国的整体通货膨胀会从11年高位滑落，预期未来一年整体通胀率为3.8％，较上一季的预期有所放缓。

但经济师提醒说，通胀暂时的缓和不足以说明去年通胀急剧上扬的势头已结束。星展集团与新加坡管理大学沈基文金融经济学研究所（SKBI）合作编制的新加坡通胀预测指数（SInDEx）显示，本地居民对整体通胀的预测从去年9月调查的4.6％，放缓至12月的3.8％，这个预期仍高于指数自2011年编制以来的平均水平（3.2％）。若不包括住宿和私人陆路交通，未来一年的核心通胀预期从9月的4.4％，放缓至12月的3.8％。

这项调查访问了约500人，以反映本地家庭对未来一年整体通胀率的预测。12月的调查采取更前瞻方法分析全球经济走势对我国经济增长和通胀的影响。

根据调查，受访消费者认为在未来的一年，由于物价升高，即便削减消费，他们的支出还是会略微上扬。12月的调查也访问了消费者对未来一年整体通胀的看法，约41％预计通胀率会下滑，45％则认为通胀率会上升。

受访者认为通胀放缓的主要原因包括全球经济增长放缓（39％）、主要经济体央行上调利率（38.5％），后者会抑制消费需求。冠病疫情引发的供应链干扰得到缓解预计会让价格压力有所缓和。

星展集团首席经济师贝格（Taimur Baig）说，在需求普遍放缓和供应链状况有所改善的背景下，能源和食品价格经历了一年多的上涨后得到修正，全球经济在去年底得以喘一口气。综合调查结果，本地通胀趋势大致上反映了全球因素，但目前的喘息不足以反映去年通胀急剧上扬的势头已结束。主导调查的新大助理教授奥若宾都高仕（Aurobindo Ghosh）说，尽管金管局提供了新元走强的前瞻指引，紧张的劳动力市场、住宿、水电费、食品成本，以及更高的消费税（8％）造成的价格压力升高。不过，主要贸易伙伴的增长预测放缓似乎抑制了价格更快速增长。

沈基文金融经济研究所主任方德尉（Dave Fernandez）指出，去年第三和第四季之间本地家庭通胀预期下降，与其他地区的家庭预期一致。例如美国纽约联储局的调查，通胀预期较6月顶峰下降了1.8个百分点；澳大利亚墨尔本研究所调查显示，通胀预期过去五个月下降0.9个百分点。他说，第四季是否是新加坡通胀预期的拐点值得密切关注。