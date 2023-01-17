涵盖城市发展交通基建医疗教育等领域 本地与乌兹别克企业签署18份新谅解备忘录

本地企业与乌兹别克斯坦企业（简称乌兹别克）签署了18份新的谅解备忘录，涵盖城市发展、交通基础设施、资讯通信科技、医疗和教育等领域。

新加坡工商联合总会（SBF）和乌兹别克驻新加坡大使馆星期一（1月16日）举办乌兹别克—新加坡商业论坛。在新加坡贸工部长颜金勇和乌兹别克投资、产业和贸易部长库德拉托夫（Laziz Kudratov）的见证下，两国企业代表在会上签署上述谅解备忘录。这项商业论坛配合乌兹别克总统米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）在我国进行国事访问所举办。

颜金勇在会上讲话时指出，乌兹别克是新加坡在中亚区域的第二大贸易伙伴，双边商品贸易总额在2021年达约3800万元，他希望能进一步增长。

颜金勇：面临全球挑战多元化变得越来越关键

他强调：“面临全球挑战，多元化变得越来越关键，企业要寻找能够运营或经商的新兴和增长市场变得非常重要，乌兹别克是可以探索的一个市场。”

他认为，乌兹别克对商家而言具有许多吸引力的条件，包括深厚贸易文化、丰富自然资源、强劲宏观经济基础，以及3400万人口的庞大国内市场等。

颜金勇也说，新加坡支持乌兹别克加入世界贸易组织，“该国很快就能成为国际贸易系统一员，这将为全球带来更多机遇。”

不少本地企业已进军乌兹别克，包括化工企业Indorama集团、新加坡管理发展学院（MDIS），以及新加坡国际港务集团（PSA International）等。

其中Indorama集团自2010年起便在乌兹别克开展业务，已在纺织、农业和化肥领域投资超过5亿美元（6亿6100万新元）。该集团董事凯杰里瓦尔（Prakash Kejriwal）说，乌兹别克拥有得天独厚的自然资源和人力资源资本，以及投资者可以借助的良好工业基础和基础设施。“随着米尔济约耶夫上任乌兹别克总统，该国自2016年起展开经济转型，这使各主要经济领域吸引了显著外国直接投资。”

在活动讨论环节上，参与嘉宾国际港务集团中东南亚区域总裁温志锋指出，目前在乌兹别克经商的最大挑战是降低物流成本，使公司产品打进国际市场以保持竞争力。他说，国际港务集团不仅运营海港，同时也运营陆港等内陆设施，以及连接贸易和物流的数码平台。乌兹别克正致力于提升价值链，而该国正透过集团全球网络连接众多市场。