上月环比跌34.6％ 去年新私宅销量同比下降45.1％

对于今年新私宅市场走势，ERA产业研究咨询部主管麦俊荣说，尽管今年经济存在不确定因素，但开发商可能推出的30至40个私宅项目，将为市场提供1万至1万2000个单位。他预计，今年销售量可达9000至1万个单位。

本地去年12月新私宅销量持续下滑，环比减少34.6％至170个单位，全年新私宅销量则比前年下降45.1％至7153个单位。

分析师认为，市场缺乏新项目以及降温措施的实施是导致去年销量下滑的主要原因，而不断上涨的房贷利率更让新私宅销售雪上加霜。

根据市区重建局（URA）星期一（1月16日）发布的最新数据，若不包括执行共管公寓（EC）在内，发展商在12月推出的住宅单位数量环比大幅下降85.9％至45个，售出的单位为170个，比11月份的260个减少34.6％，为14年来的最低水平。

同比之下，销量从前年12月的650个单位下跌近74％。

以地区来看，代表高档私宅的核心中央区（CCR）的私宅卖出最多，共89个单位。代表中档私宅的其他中央区（RCR）和大众化私宅的中央区以外（OCR）的私宅销量，分别为54个和27个单位。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣认为，学校假期和推出新项目有限是导致12月销量大幅下滑的主要原因。此外，买家希望等来年更多项目推出后再做选择。

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清说，去年全年新私宅销量达7153个单位，同比下降45.1％，这是自2008年全球金融危机以来的最低水平。销量下滑除了因市场供应不足外，前年12月和去年9月的两次降温措施，以及高房贷利率也对市场起到很大影响。

若包括EC销量环比涨43％

若包括EC在内，12月的新私宅销量环比上涨43％至638个。其中，位于淡滨尼的EC景丽轩（Tenet）当月卖出451个单位。

One Global集团研究部高级分析师莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，在贷款利率不断上升时，较低价格的EC，让买家负担减轻。

合登集团高级研究主管李思德说，豁免缴付额外买方印花税（ABSD）以及延迟付款方式（Deferred Payment Scheme），是吸引买家购买EC的两大优势。

对于今年新私宅市场走势，麦俊荣说，尽管今年经济存在不确定因素，但开发商可能推出的30至40个私宅项目，将为市场提供1万至1万2000个单位。更多供应将吸引买家重返市场。

他预计，今年全年的销售量可达9000至1万个单位，不过，具体销量还取决于就业和贷款利率等宏观因素，以及新私宅价格的走势。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚认为，随着第一季几个新项目的推出，新私宅销量将在春节后回升。预计今年全年可售出7500至8500个单位。在经济保持平稳的前提下，私宅库存减少和租金上涨等因素将推动房价全年上涨3％至5％。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹说，虽然利率在今年会继续保持高位，但那些寄望于利率增速放缓以及明年利率下降的买家，可能选择今年买房，以免等到利率下调后，需求激增而抬高房价。