云顶新加坡 Genting Singapore

本栏于去年4月21日曾论及这只股票只要位于0.715元的支撑点能坚守，股价当朝0.955元的目标前进。当时股价为0.79元左右。可是股价并没有立即回升，而是以三波继续下滑。5月19日股价下试0.755元完成了（a）波，过后回扯至5月31日的0.80元，遂以“主要转向”信号结束了（b）波。6月22日股价下试上述位于0.715元的支撑点，7月7日股价第三度下试此价位未果，旋于当天以“主要转向”信号完成了（c）波，遂止跌回升。8月12日股价第四度升试0.835元未果，遂于当天以“主要转向”信号完成了五波升势中的第（1）波，过后进入具三波的第（2）波。9月8日股价下跌至0.76元结束了a波，过后回扯至9月16日的0.835元，此为b波。10月17日股价回落至0.76元完成了c波，同时为第（2）波画下句号，遂进入第（3）波升势。12月28日股价上升至0.96元，完成了上述的0.955元的目标。截至今年元月13日股价已经上升至1.02元，至于能否穿上1.09元及1.195元的阻力线，那就得拭目以待了。