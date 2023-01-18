连续三个月萎缩 去年12月非石油出口同比下跌20.6％

我国去年12月的非石油国内出口（NODX）同比跌幅扩大至20.6％，大于市场预期的16％，这主要因为一年前的出口表现好，形成较高的比较基础。上月的跌幅为近10年来最大跌幅，这也是非石油国内出口连续三个月陷入萎缩。

全年而言，非石油国内出口去年取得3％涨幅，远低于官方预测的约6％，同时显著低于2021年的12.1％涨幅。

鉴于今年全球经济展望不明朗，经济师对我国非石油国内出口展望表示悲观，预计继续萎缩。

新加坡企业发展局星期二（1月17日）发布的数据显示，电子和非电子产品出口皆下滑，非石油国内出口的跌幅从11月的14.7％，扩大至在12月的20.6％。

经季节性调整，12月非石油国内出口延续前一个月的跌势，环比下滑3.3％。

与前年同期相比，电子出口继续下滑，但跌幅从20.2％收窄至17.9％。跌幅最大的是电脑零件、磁盘媒体（disk media）和集成电路(IC)，分别萎缩41.7％、36.5％和26％。

非电子产品出口延续11月的跌幅，在12月下挫21.3％。

我国对10大市场的非石油国内出口整体也下滑，跌幅最显著的是印度尼西亚（35.4％）、香港（34.6％）和中国大陆（31.8％）。

华侨银行首席经济师林秀心说，我国对中国大陆、香港、印尼和马来西亚的非石油国内出口下滑，凸显全球及区域需求放缓趋势。特别是12月初中国宣布重新开放时，市场依然情绪谨慎，或许拖累了经济活动，并反映在对中国的特殊机械、制药和初级化学产品等出口的萎缩。

经济师：全球需求低迷 料下半年才会改善

大华银行高级经济师柳天成说，电子产品表现恶化，以及中国和亚细安区等市场的需求日益疲软，显然对非石油国内出口势头造成负面影响。“在货币政策更激进收紧，以及发达市场陷入经济衰退的担忧下，我们维持全球需求走向低迷的预测。”

展望未来，由于全球经济衰退的担忧加剧，林秀心认为今年第一季非石油国内出口的前景依然暗淡。“直到全球央行，包括美国联邦储备局明确转向暂停升息政策，以及当前的经济衰退担忧得到缓和，第一季全球需求预料继续受到拖累。”

基于去年同期的较高比较基础，林秀心预计今年第一季非石油国内出口继续萎缩，同比跌幅高达17％。但如果出口下半年稳定下来，全年萎缩幅度最多只达3％。

柳天成也认为非石油国内出口表现要到下半年才有所改善，但他的预测更悲观，预料全年非石油国内出口将萎缩5.5％。