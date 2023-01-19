三人启航桌游创业路 并肩勇闯卡牌新赛道

第三产业，尤其是线下服务业无疑是受冠病疫情冲击最严重的行业之一，不少企业无奈选择“关门大吉”，但是本地桌游公司Play Nation不仅平稳渡过难关，还成功实现企业发展转型。

Play Nation由一对双胞胎姐妹黄凯君和黄凯琳，以及黄凯君的丈夫廖商茗于2009年共同创立，起步时还仅仅是一间普通的桌游咖啡厅，后来业务又拓展到为企业提供团建活动，并推出了原创的卡牌游戏产品。

创业的想法起初由廖商茗提出，与一些先将创业计划作为副业尝试、看到盈利后再辞职全身心投入的创业者不同，廖商茗是有了决定后就立马辞职，放手一搏。

廖商茗说：“在一开始也会对这个决定感到紧张和害怕，但转念一想自己还年轻，当时才25岁，试错成本较低，不成功就大不了再回去找工作，所以也就没有顾虑太多。”

作为妻子的黄凯君，在当时听到丈夫的想法后就表示支持，“我当时觉得他的计划非常有趣，也非常贴近时下年轻人的需求，所以当他说要辞职去做这件事时，我非常支持他的梦想。”

经过三年努力 卡牌游戏产品成功“出圈”

冠病来袭前，Play Nation已经在新加坡和菲律宾开了四家大型桌游咖啡厅直营店，甚至也有两家加盟店合作正在洽谈中，当时正是咖啡厅业务发展鼎盛之时，在整个公司业务中占比达到90％，但在疫情封控措施之下，店铺很长一段时间无法正常营业，因此不得不暂停加盟招商计划。

黄凯琳说：“这项服务在顾客中需求很高，未来我们还想继续经营这门生意，所以就尽量缩小亏损，整合其他店铺资源，最终只在新加坡保留了一家直营店。”

俗话说，祸兮福所倚，福兮祸所伏，虽然桌游咖啡厅业务受到不小影响，但公司也借助这一机会将精力和资源倾注到原本在业务占比中仅有10％的卡牌游戏产品上。经过三年的努力，这一业务在整个公司业务中的占比达到了约50％，公司发展真正实现了“两条腿走路”。

卡牌赛道竞争激烈，黄凯琳透露公司卡牌游戏产品“出圈”的秘诀有三条，首先是与风靡全球多年的知名IP合作，另外是将新加坡本土文化和元素融入到产品中，还有就是不断地创新。

“我们跟这些知名IP合作推出联名款时，就会有更多人认识和接触到我们的商品。部分产品的题材也非常贴近本地人的生活，比如，有些卡牌中画的就是新加坡的生活掠影，大家拿到这副牌时会感到熟悉和亲切。另外，一些新颖的题材也会引起顾客的兴。所以，要想产品卖得好，它也要有创新性。”

在心理学里，有一个理论叫墨菲定律，通俗地讲就是“怕什么，来什么”。黄凯君坦言，自己在创业之初最恐惧的风险就是沙斯疫情再次发生，因为她明白这种情况对公司的打击将是毁灭性的；但在冠病疫情来的比沙斯更猛、更久时，公司却实现触底反弹，这给予了她一丝成就感。

“如今，我已经没有惧怕的心理，因为我已经知道哪怕是最恐惧的事情发生时，我也会想办法去克服，危机不会击垮我，我们也会生存得比以往更好。”

对于公司的未来发展规划，黄凯君说：“我们会加速推出新产品，在与国际知名IP合作的同时，也不会放弃推出自己的IP商品。在出口方面，东南亚和欧美市场会是我们优先选择的地区。另外，未来我们的桌游咖啡厅也会有一些IP联名或升级体验。”