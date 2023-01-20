GP工业 GP Industries

本栏于去年元月19日曾论及这只股票随时会填补介于0.595元与0.58元间的缺口，过后重返升势，且可能挑战位于0.64元的阻力点了。当时股价为0.615元左右，纵观股价自2020年4月7日下探0.43元后，以三波走势进入第（2）波回扯，期间（a）波又具三波。同年6月30日股价上升至0.59元，此为a波，过后下调至9月22日的0.49元，并于当天以“主要转向”信号完成b波，旋进入c波升势。2021年5月27日股价上升至0.64元结束了c波，同时为（a）波画下句号，接着进入（b）波下调。5月28日股价跳空下试0.585元，同时在介于0.605元与0.64元间留下缺口。同年8月20日股价下试0.52元完成了（b）波，随即进入具五波的（c）波升势。2022年7月29日股价升试0.64元，遂将上述第二个缺口填补。同年12月2日股价下试0.58元，填补了上述第一个缺口，同时结束了图中的第（4）波，旋进入第（5）波升势，截至12月22日股价已经上升至0.645元。因此，估计（c）波一旦完成，股价当重返跌势。