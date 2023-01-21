游客回归带动本地零售业 优质零售租金 去年第四季增2.6％

莱坊认为，虽然经济衰退的阴霾笼罩，消费税和劳动力成本上升也会对国内消费带来一定影响，但只要没有对聚集规模和入境限制的要求，今年全年的优质零售租金有望增长3％至5％，并且将主要由乌节路引领复苏。

随着外国游客回归，我国零售业走出低谷。去年第四季度优质零售租金同比增长2.6％，预计接下来乌节路一带将继续引领优质零售租金的复苏。

根据莱坊（Knight Frank）最新发布的报告，2022年第四季度，我国优质零售租金平均每平方英尺为26.10元，同比增长2.6％。

其中，乌节路的零售租金增幅最大，同比上涨3.1％，达到每平方英尺29.10元。其次是滨海中心（Marina Centre）、政府大厦（City Hall），以及武吉士（Bugis），第四季租金同比增长2.6％，达到每平方英尺23.90元。

莱坊认为，虽然经济衰退的阴霾笼罩，消费税和劳动力成本上升也会对国内消费带来一定影响，但只要没有对聚集规模和入境限制的要求，今年全年的优质零售租金有望增长3％至5％，并且将主要由乌节路引领复苏。

戴玉祥产业（Edmund Tie）最新发布的报告也显示，乌节／史各士路一带的优质一楼店面零售租金在去年强劲增长，达到7.4％，每平方英尺为39.20元。

随着旅游业持续复苏，以及中国重新开放的推动，预计这一带的优质一楼店面零售租金今年可保持7％至9％的增长，其他地区的租金则预计可增长3％至6％。

戴玉祥产业研究和咨询部高级总监蓝振文说：“市场对零售空间的需求在增强，零售业复苏前景也更加光明。不过，我们仍谨慎看待接下来一年可能面临的阻力，这可能会减少消费者支出并限制租金增长。”

去年第四季的国际游客较第三季增长40万人次，达到近260万人次。莱坊表示，随着游客量逐步恢复到疫情前的健康水平，零售销售表现也得到提振。10月份零售销售指数（RSI）同比增长12％，11月份同比增长5.9％。

莱坊：业主下来招租 应更加考虑本土品牌

莱坊建议本地零售空间业主下来在招租时更加考虑本土品牌。该行的报告指出，如今有不少本土品牌走出国门，在海外建立了品牌影响力和认知度的同时，也更受全球消费者的青睐和信任。

莱坊认为，这为本土品牌和人才进一步获得国际认可铺平了道路，再加上政府的支持计划，预计将看到更多公司在海外取得成功。

报告也说，本地零售业在疫情打击中变得更成熟，许多零售商都能适应快速变化和充满挑战的环境，并熟练地利用数码化等方式增强业务。

另外，随着本地消费者的财富和成熟度上升，个性化和定制服务或是零售业发展的下一个增长风口。但这并不仅限于对时尚服饰和配饰的定制服务，还可能看到更多的策划零售活动、娱乐服务甚至是餐饮菜单。

莱坊产业网络主管钟恩汶说：“即使面临全球经济的不确定性，零售业仍有望在今年实现持续复苏。”