CDW控股 CDW Holdings

本栏于2021年10月2日曾论及这只股票当向下填补介于0.215元与0.195元间的缺口，以完成c波，同时为（C）波画下句号后重返升势。当时股价为0.245元左右。实际上，股价于同年8月10日下试0.215元才完成（A）波，过后才进入具三波的（B）波回扯，期间股价与11月11日上升至0.27元完成了（a）波。同年12月15日股价下调至0.235元，此为（b）波，过后以三细波上升至去年3月1日的0.295元结束了（c）波，同时为（B）波画下句号，过后进入具五波走势的（C）波。去年4月12日股价下跌至0.265元完成了第（1）波，遂回扯至5月30日的0.29元，此为第（2）波。6月6日股价下跌至0.26元，同时在介于0.26元与0.29元间留下缺口；6月15日股价下跌至0.245元后回升至0.275元，旋将此缺口的一部分填补。11月8日股价下探0.21元完成了第（3）波，接着回扯至今年元月3日的0.25元结束了第（4）波。估计股价目前正处第（5）波跌势，向下填补介于0.22元与0.21元间的缺口也就水到渠成。