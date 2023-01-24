海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（16日）曾论及指数短期回扯当填补介于3273.67点与3267.78点间的缺口，过后将再接再厉的把介于3253.99点与3242.46点间的缺口填补，若能顺利跌穿位于3212.63的支撑点，指数或将出现大幅调整。当时指数为3293.75点左右，见报当天指数进一步上升至3309.12点，无奈后劲不足，竟于当天以3283.60点闭市，遂呈现“转向”信号。17日指数仅在3291.01点及3273.79点间波动，由于幅度远较前一天的幅度来得小，而成了“幅内日”，仿佛在静候一个波动。18日指数回升至3301.29点，造成介于3280.85点与3280.51点间出现滑价；19日指数回落至3271.87点，随即修复了此滑价。20日指数以3279.91点开市，接着迅速滑落至3263.99点，旋将上述第一个缺口填补，过后回升至3305.25点。由于当天的起落幅度远远超过前三天的幅度，并以近乎全天最高的3293.71点闭市，确实伴有转向回升的气势。究竟是因为佳节前夕的“粉饰窗户”所致，还是指数正面对“欲说还休”的困境，那就不得而知。