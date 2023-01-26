智慧控股 A-Smart Holdings

这只股票自2002年10月1日股价下跌至0.90元完成A大波，接着进入具三波的B大波回扯。2003年9月18日股价上升至3.77元结束了（a）波，过后下调至2005年8月25日的1.44元，此为（b）波；2006年4月19日股价上升至11.32元，旋于当天以“主要转向”信号完成了（c）波，同时为B大波画下句号，随即进入具三波的C大波。2011年12月21日股价下试0.75元结束了（A）波，接着回扯至2012年4月25日的3.02元完成了（B）波，旋进入具三波走势的（C）波。2015年元月7日股价下试0.24元结束了a波，过后回扯至同年7月24日的1.00元，此为b波。2022年9月20日股价下探0.073元，旋于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了c波，同时为（C）波画下句号，此也为C大波，随即进入升势，并渐渐形成一个“斜向交叉”。同年12月16日股价上升至0.555元完成了图中的第（二）点，估计股价目前正处第（三）点回扯，一旦结束，股价当尝试上升突破0.77元的阻力线，扬长而去。