卡车运输从线下开到线上

起步台主要介绍本地具创新活力的起步公司，让他们分享创新创业过程。

全球发展与科技趋势迫使企业不得不走上转型道路，推进科技创新是企业成功转型的重要因素。《联合早报》中小企业专版本周起，每月一次推出“起步台”和“CTO直播间”两个新栏目，介绍企业和科技主管们如何借助科技和创新，提高竞争实力，向成功的目标迈进。

公司基本信息

公司名称：豪率

创立时间：2017年

主要业务领域：物流科技

最新融资情况：2022年完成A轮融资，获得淡马锡控股旗下海丽凯资本（Heliconia Capital）领投的700万美元（约944万新元）资金。

“哎呀，你的想法很不错，但不可能实现的啦，因为我们的卡车行业很落伍，很多还在用传真机、对讲机或是电话。”

与朋友创立物流科技公司 落实创新点子并获得投资

大约在2016年，姚文杰（35岁）的朋友沈昇辉向他提出了一个创业点子：设立数码平台，把传统卡车运输业务从线下连接到线上。

对此，姚文杰的第一个反应是——这是不可能实现的，但他最后还是被沈昇辉说服，两人在2017年联合创立了物流科技公司“豪率”（Haulio）。

如今，公司不但成功落实了这个“不可能实现的创业点子”，还获得了港务集团创投基金单位PSA unboXed、康福德高创业投资（ComfortDelGro Ventures）和淡马锡控股旗下海丽凯资本（Heliconia Capital）等公司的投资。

姚文杰现为豪率首席执行官，他在接受《联合早报》采访时说：“在商界里，你必须跟着时代一起改变。身为创业者，我们更须有敢于想象，勇于大胆去筑梦的心态。”

豪率主要业务是创建强大的数码平台，将传统运输业务从线下连接到线上，让卡车公司把闲置卡车和拖车头，与承运公司订单自动匹配。目前，公司每年处理230万个集装箱的交易。

谈起创业缘由，姚文杰透露，他家原本就从事卡车运输行业，他大学毕业后帮忙管理父亲的卡车公司，因此对这一行业相当熟悉，也发现许多行业痛点。

姚文杰：本地卡车行业 碎片化导致效率低下

他说：“本地卡车行业其实相当碎片化，小小市场就有200多家卡车公司，但许多公司只有三至五辆卡车，一旦船运公司需求增加，需要更多车时，小公司只能打电话给信任的同业租借。另一方面，有时候货物在关卡延误，卡车公司的车子又闲置着……整体而言，这一行业效率可以说相当低。”

所以当姚文杰与沈昇辉相遇，听到对方提出运用科技提升卡车行业效率的想法时，他起初觉得有些“天真”。不过经过一番思索后，他认为如果成功，这将给卡车行业带来重大变革。

凭借着在卡车行业的人脉，姚文杰很快就找到一些公司加入平台。随后，豪率加入港务集团创投基金单位PSA unboXed Incubator，成为港务集团孵化的起步公司之一，业务迅速扩张。

疫情中因数码化转型受益

过去两年冠病疫情肆虐，豪率不但没有遭受疫情重击，反而从企业加快数码化的趋势中受益。姚文杰指出，卡车公司不再视数码化转型为“可有可无”，而将它看作必然的发展。

他接着指出，数码化转型和创业一样，最重要的是保持开放心态，与时并进。

“我以前以为，卡车公司老板和司机都是老传统，不会也不肯使用手机应用，这其实是一种偏见。事实上，很多司机能跟上时代，有些使用科技甚至比我还熟练呢。”

豪率两年前已在泰国曼谷开设办事处。去年1月，公司获得海丽凯资本领投的700万美元（约944万新元）资金。

姚文杰透露，公司下来计划扩大业务至马来西亚、菲律宾和越南等地。他说：“越来越多卡车公司从线下转为线上，从现金交易转为电子交易，下来五年将是行业关键发展阶段。机会难得，我不想错失良机。”