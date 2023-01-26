连续三个月持平 我国去年12月核心通胀率报5.1％

当局预计核心通胀率在今年上半年保持高位，只有在下半年随着国内劳动力市场紧张状况和全球通胀缓和，才会较明显地放缓。

我国去年12月核心通胀率报5.1％，连续三个月持平，没有进一步放缓，这主要是因为零售和其他物品，以及电费与燃气费的增幅虽然再略微收窄，却被食品和服务的较高通胀抵消。

去年10月份核心通胀率从9月份的5.3%放缓至5.1%，是核心通胀走势八个月来首次放缓，但之后就持平。

考虑到今年通胀仍高企，经济师预计金管局会在4月进一步收紧货币政策。

金管局和贸工部星期三（1月25日）发布的最新通胀数据显示，包括私人交通和住宿成本的12月整体通胀率报6.5％，较11月的6.7％有所放缓。环比方面，12月核心通胀比之前一个月增加0.6个百分点，整体通胀则增加0.2个百分点。

全年而言，去年核心通胀报4.1％，显著高于2021年的0.9％。整体通胀则报6.1％，同样显著高于2021年的2.3％。

文告说，12月食品价格同比增长7.5％，高于11月的7.3％，主要因为非熟食（non-cooked food）通胀升高。另一方面，住宿和电费与燃气费增幅略微放缓，私人交通成本增幅也从11月的17.2％，缩小至12月的15.5％。

金管局和贸工部说，能源和食品价格仍然居高不下，主要因发达经济体的劳动力市场依然紧张，造成工资压力维持强劲。

国内人力单位成本短期内预计随着强劲的工资增长进一步攀升、水电费将保持在高位，企业也会继续把成本转嫁给消费者。

在这个背景下，当局预计核心通胀率在今年上半年保持高位，在下半年随着国内劳动力市场紧张状况和全球通胀缓和后，才会较明显地放缓。

鉴于消费税上调等因素，金管局和贸工部预测，今年全年整体通胀率介于5.5％至6.5％，核心通胀率则介于3.5％至4.5％。

经济师：今年通胀仍面对挑战

华侨银行首席经济师林秀心说，核心通胀率原本有可能在去年9月达到5.3％的峰值，但它已连续三个月保持不变，报5.1％。

就今年通胀走势，她估计今年核心通胀仍面对挑战，原因包括本月初消费税上调1个百分点、本地仍然吃紧的劳动力市场造成的工资通胀、食品通胀，以及企业把更高的累计成本转嫁给消费者。

林秀心认为，由于驱动通胀走高的因素已从外部转向国内，我国今年的整体和核心通胀预计高于正常水平，分别达到6％和4％。而且上述因素或许使整体和核心通胀在第一季重新上升至7.2％和5.3％，之后在下来几个季度逐渐放缓。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充说，他对金管局在今年4月进一步收紧货币政策的看法维持不变，原因有三。首先，我国核心通胀在今年上半年预计维持在高于2％，之后才逐渐下滑。其次，兴业银行的新元名义有效汇率（S$NEER）模型显示，S$NEER仍高于自2021年以来的中点，在去年上涨约6.5％。为应对当前的通胀环境，新元或许需要进一步升值。

更重要的是、全球地缘政治紧张局势和疫情相关风险带来不确定因素，造成我国通胀前景存在上行风险。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼认为，中国重新开放可能推动能源和其他商品价格上涨，导致通胀前景更趋复杂。

他们说，“由于新加坡的中国相关进口比重较高，这将反映新加坡的进口通胀走高。此外，中国重新开放和报复性旅游也会推动我国旅游和酒店住宿费上扬。”