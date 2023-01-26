下半年进一步攀高 去年本地家庭通胀率达6.1％

我国家庭面对的通货膨胀率在去年下半年进一步攀高，全年达到6.1％，显著高于2021年的2.3％。

统计局星期三（1月25日）发布的最新数据显示，去年下半年，我国家庭面对的整体通胀率为7.0％，高于上半年的5.2％。当中，低收入家庭面对的通胀率最低，为5.9％，中等和高收入家庭分别为6.8％和7.5％。

汽车、食品、住宿、度假开销、电力、汽油和点对点交通服务的价格上涨，是我国家庭通胀率在去年下半年进一步上升的主因。

若不包括自住型房屋的估算租金，低收入家庭去年下半年面对的通胀率达5.9％，高于上半年的4.1％；中等和高收入家庭的通胀率也高于上半年，分别达7.1％和8.1％。

统计局按收入把本地家庭分为收入最低的20％、收入中等的60％以及收入最高的20％。以全年来看，低收入家庭去年的通胀率达5.0％，高于2021年的1.7％。中等和高收入家庭则分别是5.8％和6.8％，同样高于2021年的2.0％和2.8％。

若不包括自住房屋的估算租金，低收入家庭全年的通胀率为5.0％，中等及高收入家庭则分别为6.1％和7.3％。

统计局指出，高收入家庭不包括自住房屋估算租金的通胀率在去年下半年比低收入和中等家庭高，是因为汽车、汽油、度假开销和其他交通服务在他们的总开销中，占比较大。

星展集团经济师谢光威接受《联合早报》访问时说：“通胀率上升影响所有人，对中等和高收入家庭的影响较大，主要是因为这些家庭的非必需品开销更多。”这包括汽车、私人交通、奢侈品和度假开销等。

谢光威也说，我国去年4月重新开放边境后，积压已久的旅游和零售需求呈现报复式的花费，而涉及跨境航空旅行的成本如机票价格都显著上涨。

联昌私人银行经济师宋生文受访时说：“由于乌克兰战争，能源成本去年飙升。不过，低收入家庭在下半年获得政府给予更多的援助，缓和了这方面的影响。估计来临的财政预算案，政府会提供更多援助。”

宋生文指出，油价最近已回软，但估计会继续波动，下来的走势取决于中国重新开放、欧美经济情况等因素的影响。大多数家庭最关注的还是食品价格，包括海鲜、蔬菜等。