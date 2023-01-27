惠誉解决方案：生活开销上升 我国实际家庭支出增长今年料放缓至2.6％

虽然失业率保持稳定，但不断上升的生活开销将迫使消费者勒紧裤带，我国实际家庭支出的增长预计在今年显著放缓至2.6％。

国际信评机构惠誉（Fitch）旗下信息服务公司惠誉解决方案（Fitch Solutions）星期四（1月26日）发布最新的新加坡消费者报告指出，我国实际家庭支出今年预计增长2.6％至1571亿元，比去年的7.4％明显低。去年的增长主要受到低比较基础的影响，而今年的增长预料恢复到疫情前的水平。

不过，受通胀加剧和加息的影响，今年实际家庭支出的增长预计受到抑制。这也将对下来五年的消费者支出带来负面影响，以及显著影响家庭的消费习惯，如会把更多钱用在必需品方面，减少购买非必需品。

报告指出，我国零售销售在去年11月同比增长6.2％，取得自2021年11月以来最低增长，主要是因为我国生活开销不断上涨，影响了家庭预算和消费者的可支配收入，并限制家庭的可支配支出。

虽然我国今年的整体通胀率预计从去年的6.1％稍微放缓至4.8％，但仍然处于高位，这将继续影响我国消费者开销。不过，美元兑新元汇率今年预计从1.4小幅升值至1.37，将为消费者提供一些缓冲空间，因为进口会变得稍微便宜。

惠誉说，不少地区面对的通胀压力依旧居高不下，虽然价格上涨的速度正在放缓，但仍高于央行的目标和过去10年的水平。今年，各个消费领域的价格放缓速度不同，像租金、服务、肉类和家禽等的价格会更高一些。

“如果名义工资（nominal wages）的增长速度跟不上高通胀，那么消费者的购买力将继续下跌。”

在本地和全球经济迅速复苏的推动下，许多地区疫后的劳动力市场相当强劲。此外，政府一直都呼吁雇主聘请本地员工，导致劳动力市场严重吃紧，推高了名义工资，因此尽管通胀影响收入，但强劲的劳动力市场支撑了消费者去年的开销增加。

我国去年第三季的失业率为2％，比前一季的2.1％略有下降，惠誉预测今年全年失业率将增至2.2％。

至于家庭债务方面，惠誉认为这对中期内消费者支出构成的风险很小。在2020年的冠病大流行期间，我国家庭债务占国内生产总值（GDP）的比率有所上升，但情况已经改善，家庭债务占GDP的比率在去年第二季是56.2％，稍低于前一季的57.1％。