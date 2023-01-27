全年增长2.5％显著低于前年 我国去年12月制造业产值同比减3.1％

我国去年12月制造业产值，比前年同期减少3.1％。尽管如此，制造业表现远远优于市场预期，彭博社较早前收集的经济师预测中位数是同比萎缩6.9％。

我国去年12月制造业产值连续三个月下跌，比前年同期减少3.1％，这主要是受化学和生物医药制造领域拖累。

尽管如此，制造业表现远远优于市场预期，彭博社较早前收集的经济师预测中位数是同比萎缩6.9％。

新加坡经济发展局星期四（1月26日）发布的预估数据显示，不包括生物医药制造业，整体制造业产值同比上扬0.3％。经季节性调整，12月制造业产值与11月份相比上扬3.2％。不包括生物医药制造业，增幅则扩大至6.8％。

全年而言，去年制造业产值增长2.5％，显著低于前年的13.2％涨幅。

交通工程业和电子业双双取得增长

各领域中，唯有交通工程业和电子业取得增长。在航空业增长27.2％的带动下，12月交通工程业产值同比扩张9.3％，主要因为全球航空运输复苏使商业航空的保养、维修与翻修（MRO）活动增加。与2021年相比，交通工程业在去年扩张18.8％。

电子业产值在12月同比增长4.6％，与之前一个月的12.4％萎缩相比，表现明显改善。当中，资讯通信和消费者电子业增长16.9％，其他电子模块和组件领域下滑13.5％。电子业去年全年增长2.6％。

华侨银行首席经济师林秀心说：“虽然我们预计随着中国重新开放，备受期待的中国旅客回归对航空业是个利好因素，可加快MRO活动的需求，电子业短期前景依然喜忧参半。值得注意的是，即便资讯通信和消费者电子业在12月强劲反弹，半导体领域产值已连续两个月萎缩。”

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼指出，电子业出乎意料地上扬，六个月以来首次扩张，创下自去年5月以来最高产量。虽然电子业扩张令人鼓舞，但这情况估计不会持久，因为在全球需求疲软和去年高基数效应的影响下，半导体产值今年上半年的下滑速度预料加快。

一般制造业和精密工程业在12月分别同比下跌2.8％和4.1％。与2021年相比，一般制造业和精密工程业在去年分别扩张10.1％和6.3％。

化学业的产值在12月同比下挫9.5％。当中，石油和其他化学领域分别增长6.3％和4.4％，不过特殊化学业产值却下滑7.1％，石油化学领域产值也因市场需求疲软和工厂维修关闭大跌22.2％。整体而言，化学业产值去年下滑5.5％。

生物医药制造业产值跌幅最为显著，在12月同比下挫20.3％。这主要是因为医药科技业和制药业分别同比萎缩14.7％和24.3％。整体而言，生物医药制造业产值去年下滑5％。

大华银行高级经济师柳天成认为，基于电子业前景恶化及更疲软的外部需求，我国今年的制造业产值预计萎缩5.4％。采购经理指数（PMI）下滑趋势和出口前景裂痕更加明显等因素进一步支撑这个观点。

林秀心持较乐观看法，预计我国制造业活动将在下来几个季度逐渐趋稳，今年全年制造业产值料同比增长1.6％。