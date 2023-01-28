全年上扬11.7% 中央区办公楼租金第四季环比增5.1％

这是办公楼市场2021年第四季开始复苏以来的连续第五个季度上扬，而且是最大环比涨幅。不过，由于经济增长放缓及科技业陷入动荡，分析师认为今年的办公楼租金增长将放缓。

在商业活动大幅恢复的推动下，我国中央区办公楼租金去年第四季环比增长5.1％。这是办公楼市场2021年第四季开始复苏以来的连续第五个季度上扬，而且是最大环比涨幅。

不过，由于经济增长放缓及科技业陷入动荡，分析师认为今年的办公楼租金增长将放缓。

市区重建局（URA）星期五（1月27日）公布去年第四季和全年房地产市场报告，中央区办公楼租金全年上扬11.7％。

莱坊研究主管郑卫铭说：“这主要是因为企业积极寻找优质办公空间以支持商业活动恢复到疫情前水平，也为经济正常化后的营运需要做准备。”

随着租赁增加，办公楼空置率去年第四季下降0.4个百分点至11.3％。

郑卫铭说，租用率上升主要是传统和共享办公空间的需求稳定，全年净需求达47万3612平方英尺，使办公楼吸纳率自2020年首次处于正数。

办公楼价格去年第四季环比增长3.7％，扭转了第三季的2.7％跌幅，全年增长0.1％，扭转了2021年下滑5.8％的跌势。

去年第四季的办公空间潜在供应环比增加1.6％，达87万2000平方公尺。

世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚指出，第四季的交易主要是较小的分层地契办公楼单位，买家主要是非房地产公司或个人买来投资。相比之下，大型办公空间交易减少，因为对机构投资者来说，成本快速上扬拉低了投资回报。

展望今年，分析师普遍预测办公楼租金增幅会介于1％至4％。

宋明蔚说：“近期的前景可能受到经济增长放缓和科技业暂停扩张而受波及。因此，相较去年的强劲表现，今年的租金增长会放缓。”

零售店面价格 第四季跌幅收窄

另一方面，市建局最新的零售空间数据显示，零售租金在去年第四季环比下滑1.1％，零售店面价格则环比下跌2.1％，跌幅比第三季有所收窄。

以全年来看，零售店面的价格下跌7.8％，租金则跌2.4％。

零售空间的空置率连续三个季度改善，从去年第三季的7.8％下滑到第四季的7.1％。

仲量联行研究与咨询部顾问董事潘慧菁指出，中央区和中央区以外的空置率都改善，尤其乌节路第四季的空置率降幅最大，达1.1个百分点。

戴玉祥产业研究和咨询部高级总监蓝振文说：“去年有许多新晋品牌，如韩国便利店Emart24、澳大利亚的Puzzle Coffee在本地开业，也有餐饮和服饰零售业者重回市场或扩充业务，证明了我国政治稳定和亲商的监管环境让零售业者对我国觉得在这里运营具吸引力。”

分析师指出，中国开放边境后，我国有望迎来更多旅客，但经济前景不稳定加上通胀使消费者更谨慎，都可能限制零售空间今年的行情涨势。