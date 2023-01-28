康福德高企业 Comfortdelgro Corporation

本栏于去年10月11日曾论及这只股票短期回扯当止于1.36元，若以“三角形”的高，计自其下限，可测得基本目标为1.17元。当时股价为1.28元左右。10月14日股价上升至1.31元，无奈回升乏力，竟于当天以“转向”信号重返跌势。10月25日股价下跌至1.23元，次日，股价再试此价位未果，旋出现短期回扯，11月1日股价上升至1.30元，由于升势甚急，造成介于1.28元与1.27元间出现缺口，11月7日股价骤升至1.36元完成了上述短期回扯目标，同时在介于1.33元与1.32元间留下缺口。11月10日股价上升至1.38元，次日，股价再试此价位未果，随即迅速滑落。11月15日股价跳空下跌至1.29元，不但填补了上述第二个缺口，同时也在介于1.34元与1.36元间留下缺口，接着渐渐形成一个跌势“三角形”，今年元月11日股价终于跌穿位于1.21元的“三角形”下限，直试1.20元。元月19日股价下跌至1.13元，完成了上述位于1.17元的基本目标。估计股价当在0.96元之下完成第（5）波后，重返升势。