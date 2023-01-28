环比微涨0.4％ 第四季私宅价格增速两年多来最慢

全年而言，私宅价格去年上涨8.6％，低于一年前的10.6％。展望2023年，分析师认为，宏观经济条件不明朗，可能促使私宅价格升幅进一步放缓，今年的涨幅估计减至3％到7％。

受利率上升、去年9月底出台的降温措施，以及新私宅供应减少等因素影响，2022年第四季的私宅价格增速是两年多来最慢的，较上一季增长0.4％。

全年而言，私宅价格去年上涨8.6％，低于一年前的10.6％。

展望2023年，分析师认为，宏观经济条件不明朗，可能促使私宅价格升幅进一步放缓，今年的涨幅估计减至3％至7％。

私宅租赁市场强劲 租金全年猛升29.7％

另一方面，私宅租赁市场强劲，租金去年全年猛升29.7％，远超出2021年的9.9％。分析师表示，供应紧缩以及来自外籍人士和组屋提升者的租赁需求颇高，私宅租金预料保持坚挺。

根据市区重建局星期五（1月27日）发布的2022年第四季房地产数据，去年第四季整体私宅价格指数为188.6，比第三季的187.8高出0.4％。这是自2020年第二季以来最小的季度涨幅，当时房价环比微升0.3％。

各类非有地私宅方面，代表中档私宅的其他中央区（RCR）价格涨幅最大，去年第四季上扬3.1％，高于第三季的2.8％。代表高档私宅的核心中央区（CCR）价格上涨0.7％，低于上一季的2.3％。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅价格逆转升势，下跌2.6％，前一季上升7.5％。

整体来看，非有地私宅价格去年第四季涨0.3％，低于前一季的4.4％，全年涨幅8.1％；有地私宅价格去年第四季上涨0.6％，也是低于前一季的1.6％，全年涨幅9.6％。

不包括执行共管公寓（EC），发展商去年全年售出7099个单位，数量减少45.5％，是2008年全球金融危机以来的最低纪录。

One Global集团研究部高级分析师莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，市场需求下降、新项目减少，以及受降温措施影响，导致去年第四季私宅价格涨幅放缓。此外，利率波动剧烈让买家和投资者变得谨慎，加上佳节期间向来是销售淡季，进一步对新私宅销量造成冲击。

去年全年，发展商仅推出4528个新单位，较2021年的1万零496个少了56.9％。

世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚认为，未售库存处于低水平、家庭资产负债表良好、租金提高，以及发展商把更高的土地和建筑成本转嫁给买家，将为今年的私宅价格提供支撑。不过，基于经济展望疲软，房价涨幅可能低于过去两年，最多上升3％到5％。

莱坊研究部主管郑卫铭则预测，今年私宅价格涨幅可能放缓至5％到7％。他说：“今年约有34个新项目登场，提供约1万2000个单位，在多个地点给买家带来更多选择，多少缓解供应不足的情况。然而，在私宅供应增加之际，却面对经济不稳定、科技领域裁员、利率持续上升，以及消费成本增加等因素。有鉴于此，市场需求可能转为保守。今年的新私宅销量预计为7000至8000个，整体私宅交易量介于2万1000至2万5000个。”

私宅租金方面，继去年第三季上扬8.6％之后，第四季进一步上升7.4％。

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清指出，包括EC在内，今年预计有1万9000多个单位建成，这有助于舒缓租金压力。她预计租金涨幅将放缓，今年上升约13％至16％。