执行共管公寓受青睐 淡滨尼景丽轩12月登榜首

执行共管公寓（EC）受首次购房者和组屋提升者青睐，位于淡滨尼62街的EC景丽轩（Tenet）新推出便登上2022年12月份的新私宅销量冠军。

景丽轩由青建地产（Qingjian Realty）、三达利建筑（Santarli Construction）和喜敦控股（Heeton Holdings）合资打造，共有618个单位，上月卖出451个单位或73％，中位数每平方英尺售价1381元。

景丽轩去年12月3日开卖，今年1月7日开放剩余的163个单位，让第一轮销售时无法购得单位的第二次买家选购，结果售出121个单位，平均尺价1380元。

去年共有三个EC项目登场，除了景丽轩，另外两个是North Gaia和登丰嘉园（Copen Grand）。

North Gaia和登丰嘉园上个月分别售出8个和7个单位，前者入榜排名第五。North Gaia目前卖出207个单位或33％，登丰嘉园则售罄。

去年12月份新私宅销量 环比锐减34.6％

若不包括EC，我国去年12月份新私宅销量环比锐减34.6％至170个单位。

分析师指出，这是因为缺乏新项目推出、库存不足以及学校假期等因素。

以地区来看，代表高档私宅的核心中央区（CCR）上月卖出最多，共89个单位。

戴玉祥产业研究和咨询部高级总监蓝振文认为，核心中央区的买气更高，相信买家看涨高档房产，核心中央区房产价格在这个市场周期的涨幅较小。

此外，日益紧缩的融资环境对购买高档私宅的买家的影响相对较小，而边境的持续放宽也让更多富裕的外国买家入场。

排在第二至第四都是榜上熟面孔，位于珍珠山的的鼎瑞苑（The Landmark）和位于里峇峇利一带的瑞雅嘉苑（Riviere）同样卖出14个单位而一起夺得销量亚军，它们都属于其他中央区的私宅项目。

鼎瑞苑（396个单位）目前推出市场250个单位，卖出211个或84％；瑞雅嘉苑（455个单位）目前推出市场420个单位，卖出410个或97％，相信这两个项目的发展商今年将乘胜追击，向市场推出库存单位。

销量第三和第四名则是绿墩雅苑（Leedon Green）和Perfect Ten，分别以11个和10个单位的成交量再次上榜，它们都属于核心中央区的私宅项目。

绿墩雅苑（638个单位）目前推出市场525个单位，售出96％。Perfect Ten共有230个单位，目前售出77％。