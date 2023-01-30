海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周二（24日）曾论及指数由于20日当天的起落幅度远远超过前三天的幅度，并以近乎全天最高的3293.71点闭市，确实伴有转向回升的气势。当时指数为3293.71点左右，元月25日指数跳空直试3355.87点，由于升势甚急。造成介于3318.76点于3293.71点间出现缺口。26日指数更进一步上升至3381.02点，遂在介于3353.83点与3352.77点间留下一个小缺口。27日指数再接再厉上升至3395.79点，由于骤然上升，造成介于3379.15点与3377.19间留下缺口；纵观上周指数三天的表现，很明显的，指数仿佛在每一个交易日都处于跳空上升的阶段，由于升势特骤，指数能否持续维持在高位，就成了最棘手的问题。毕竟整个升势非常陡峻，以致缺口累累，一旦指数进入横摆走势，则其每月一杆图中的“动力”信号将会转而下滑，迄时或将导致“动力”信号穿下“中性线”而进入负号界域。这么一来，指数也可能在几个交易日就将上述三个缺口填补，甚至向下填补介于3262.38点与3242.46点间的缺口。