雅诗阁与城市发展酒店 两酒店信托去年下半年业绩上扬

两个信托都指出，许多国家放宽旅游限制是信托收入增长的主要原因之一。

全球旅游业强劲复苏，推动本地两个酒店信托去年下半年业绩上涨。

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）截至去年底的2022财年下半年每合订证券单位派息同比上扬47％至3.33分，可派发收入增加54％至1亿1320万元。派息日为3月1日。

另一方面，城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）星期一开盘前宣布，信托下半财年每合订证券单位派息增长17.3％至3.59分，可派发收入上扬18.4％至4450万元。派息日为2月28日。

两个信托都指出，许多国家放宽旅游限制是信托收入增长的主要原因之一。

凯德雅诗阁信托首席执行官张如玲在星期一（1月30日）早上举行的业绩发布会上说，信托下半年的毛利润飙涨80％达1亿6460万元，主要因为信托在全球投资组合收入增加。

其中包括本地的lyf one-north以及美国和日本的学生宿舍和长租公寓，还有在澳大利亚、法国和越南新收购的服务公寓等。信托投资组合的营收平衡，稳定型和增长型收入各半。

在国际旅游业复苏的带动下，信托去年下半年可出租单位收入（RevPAU）同比增长81％至143元。其中，第四季可出租单位收入同比增长78％至155元，已恢复到疫情前水平。

信托下半年的可派发收入中，除汇兑收益外，还有一笔价值2500万元的脱售，以此弥补脱售资产应贡献的收入。

截至去年底，信托的固定利率债务的比例从76％提升至78％，并于去年完成约7亿4000万元的债务再融资，其中约4亿2000万元为可持续融资。

此外，信托的现金和可用信贷额总计达14亿3000万元。负债率为38％，低于金管局所允许的50％上限。

雅诗阁将提升四物业盈利进一步增加信托收入来源

张如玲说，信托来年将通过资产提升计划（Asset Enhancement Initiatives），提升新加坡、法国、德国和英国的四个物业的盈利能力，以进一步增加信托收入来源。

“提升四个物业耗资约5000万元，信托承担一半的费用，另一半由物业运营商支付。”

四个将实施资产提升计划的物业中，本地的白乐海景酒店（Riverside Hotel Robertson Quay）将归属在奢华服务公寓系列The Crest Collection旗下，并更名为The Robertson House。酒店翻新计划于今年上半年开始，预计2023年底竣工。

凯德雅诗阁信托星期一闭市报1.1元，起3分或2.8％。

对酒店住宿业前景持乐观态度

全球经济增长前景虽面临压力，但中国的重新开放和旅游业持续复苏，让本地两个住宿业信托对酒店住宿业前景持乐观态度。

谈到信托前景，凯德雅诗阁信托首席执行官张如玲说：“尽管宏观经济挑战依然存在，信托对酒店住宿业的持续复苏仍持谨慎乐观态度，并将继续受益于更多国家的重新开放以及旅行需求的增加。”

她也说，中国已重新开放，虽然当地国内航班数还没恢复到疫情前，但随着疫情好转，预计旅游业会持续改善。“2019年信托的酒店业务约9％顾客来自中国，而去年仅为3％。预计今年顾客量将会逐步恢复。”

根据世界旅游组织（World Tourism Organization）预测，今年亚太地区国际游客人数将从去年疫情前水平的63％增加到80％至95％。而欧洲将在去年的基础上，恢复或超过疫情前水平。

城市发展酒店服务信托就指出，中国本月上旬重新开放边境，预计将启动下一阶段的国际旅游业复苏。

信托说，冠病疫情前，中国是新加坡最大的入境游客市场，在2019年为我国带来约360万个游客人次，占总数的19％。今年，访新游客人次预计增至1200万至1400万人次，信托将从这增长势头中获益。

此外，日本和马尔代夫是吸引中国游客的目的地，中国重新开放将推动这两地酒店需求，有助于信托在这两地的酒店业务。