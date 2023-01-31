分析：主要受降温措施拖累 我国非有地私宅 转售量去年12月再跌

博纳产业研究与内容主管黄秀莹说，去年9月底开始实行的私宅屋主必须在售屋后15个月才能购买转售组屋的措施，或许拖累了私宅转售表现。这阻碍一些打算购买转售组屋作为替代房子的潜在卖家进行交易，进一步抑制私宅转售量。

本地非有地私宅转售价连续29个月攀升，在去年12月环比上涨0.8％。但私宅转售量连续三个月下跌，并且低于过去五年的平均水平。

分析师指出，去年9月底推出的房地产降温措施，以及买家和卖家之间的价格差距，拖累了私宅转售表现。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期一（1月30日）发布的预估数据显示，全年而言，整体私宅转售价上升9.7％。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅全年转售价涨幅最为显著，为11.2％。代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅转售价涨幅分别是8.4％和5.8％。

环比而言，大众化私宅转售价上涨1％，高档和中档私宅转售价则分别下滑0.2％和0.6％。

与此同时，私宅转售量连续三个月下跌，去年12月有约661个单位转手，较前一个月的769个单位减少14％。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹说，去年9月底开始实行的私宅屋主必须在售屋后15个月才能购买转售组屋的措施，或许拖累了私宅转售表现。这阻碍一些打算购买转售组屋作为替代房子的潜在卖家进行交易，进一步抑制私宅转售量。

虽然去年私宅转售价相比2021年有所攀升，涨幅却低于新推出的私宅项目，两者的中位数价格差距仍相当大。黄秀莹预计，对预算较为敏感的买家可能会寻求转售私宅，从而提振转售市场的需求。

然而，随着屋主因15个月等候期延后销售，以及在租金市场表现良好的情况下一些屋主倾向出租单位，转售库存或许在短期内保持紧张，进而支撑转售价格。

分析：买家与卖家价差 短期内料扩大

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清说，自去年9月推出降温措施、利率上涨和年底假期，私宅转售量已连续三个月下跌。许多买家预计转售价会在降温措施推出后缓和，卖家则坚守要价。因此，买家和卖家之间价格预期差距扩大，导致达成的交易减少或交易谈判时间延长。由于多数卖家不愿意调整售价，这个价格差距在短期内有可能扩大。

孙燕清指出，大众化私宅转售价在12月保持坚挺，环比上扬1％，这与高档和中档私宅转售价下跌形成鲜明对比。中央区以外转售价依然坚挺，因为这一区的转售私宅在现今市场仍然是最负担得起的私宅，市场对它有需求。

由于更多私宅在今年取得临时入伙准证，供应量增加或许有助价格增长步伐放缓。孙燕清预计，私宅转售价涨幅会从去年的8.7％，放缓至今年的5％至8％。

非有地私宅转售量

2022年11月：769单位，2022年12月：661单位（减少14％）