聪明的年轻人 让红包钱生钱

今年的农历新年已过了一半，年轻朋友们从父母、亲戚也应该收了大半该收到的红包钱了。父母们通常都会将小朋友的红包钱存入储蓄户头，以确保压岁钱不会被乱乱花掉。养成正确的理财习惯，对孩子长期的发展绝对是正确的。

但是如果只是把红包钱放在传统的银行存折的储蓄户头，利息也只有0.05％左右而已。今时今日的投资环境已经比以前更多元化了。除了放在储蓄户头或定期存款之外，通过正确投资途径，红包钱也会是年轻人开始累计财富的绝佳资本。

基于此，星展银行财务理财规划部门主管陈勉孜在接受《联合早报》专访时就建议，家长可以依据风险承担能力、目标和时间范围，选择把一部分红包钱投资在多元化的单位信托或交易所交易基金（ETF）。这可以让孩子的红包钱获得更高的潜在回报。而且在投资的同时，也不要忘记利用这个机会与孩子分享投资和财务规划的好处。

陈勉孜分享了星展银行的智能投顾平台digiPortfolio提供的多元化投资组合，让年轻人能够轻松的从1000元开始学习投资。又或是DBS Invest Saver，它提供了一种通过定期储蓄计划开始投资ETF和单位信托基金的简单方法。每月最低投资额为100元。这也可以鼓励孩子们增加储蓄，在长大后更熟悉这些投资项目。

另外，政府发行的新加坡储蓄债券（Singapore Savings Bonds），每半年支付一次利息，也是另一种低风险的投资项目。它非常灵活，因为孩子们可以在10年期限内的任何时候赎回债券，而且只要500元就可以开始投资了。目前这些新加坡储蓄债券年均回报是介于2.8％至3％之间。

华侨银行财富咨询部总经理徐道意在受访时也说：“假设一个年轻人获得了总数大约1000元的红包，他是可以选择在华侨银行旗下的RoboInvest或单位信托基金的多元化投资组合，做一次过的1000元投资，又或是考虑在10个月内将投资分成每次100元的份额进行投资。

徐道意说，这两者都可以在华侨银行的数码应用平台上上轻松执行。这些年轻人就可以立即通过这个投资组合，投资在多元化的ETF、股票或债券上，是年轻人开启投资之旅的好方法。多元化的投资组合将有助于长期平稳发展，同时也比仅投资在一种资产项目更具持续性。”

据了解，OCBC RoboInvest平台总共有37个投资组合可让年轻人做选择，每个不同的选择，投资回报都不一样。不过根据过去的表现，这些投资项目的平均回报率范围是在3％至8％之间。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰在回答《联合早报》询问时则说：“年满21岁的年轻客户可以通过UOB TMRW应用程序，在大华银行的自助数码投资平台SimpleInvest进行投资。”

她说：“只要100元，年轻朋友就可以做一次过的投资。他们可以根据自己的目标和风险偏好，从专家积极管理的三个投资组合中进行选择，或者从100多个单位信托的精选选择中构建自己的投资组合。”

所以说，不要以为红包钱微不足道，无法在生财方面起着任何作用。年轻人胜在年轻。越早开始投资，年轻人就可以通过复利的力量增加财富。100元红包钱也可以钱生钱。现在就开始学习理财投资，趁年轻开始累计未来的财富吧。