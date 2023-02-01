首席经济师：受全球经济放缓影响 IMF调低我国今年增长预测至1.5％

IMF首席经济师古林查斯说，对新加坡经济以及许多其他亚洲经济而言，贸易开放非常重要，因此全球经济活动对新加坡的影响很大。“中国重新开放的确是个有利因素，可带来更多经济活动，但全球经济在放缓，这个影响更大。”

由于全球经济增长放缓，我国主要贸易伙伴经济减速，国际货币基金组织（IMF）调低我国今年经济增长预测至1.5％，比去年10月预测的2.3％低0.8个百分点。

IMF星期二（1月31日）发布了最新的世界经济预测。IMF首席经济师古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）在媒体发布会上分享了对新加坡经济的预测。

贸工部对我国今年的增长预测是0.5％至2.5％。

古林查斯说，对新加坡经济以及许多其他亚洲经济而言，贸易开放非常重要，因此全球经济活动对新加坡的影响很大。“中国重新开放的确是个有利因素，可带来更多经济活动，但全球经济在放缓，这个影响更大。”

IMF的预估显示，我国经济去年增长3.7％，高于前年10月份预测时的3％。

预计今年全球增长2.9％ 比去年10月预测略高

IMF预计今年全球经济增长2.9％，比去年10月的预测高0.2个百分点，但是低于去年全年的3.4％增长。

古林查斯在媒体发布会上说：“通货膨胀和乌克兰战争会拖累经济活动，与历史水平相比，今年全球经济增长保持疲软。虽然全球经济面对逆风，但和10月份时相比，展望不那么低迷，这可能是一个转捩点，经济增长已经见底，通货膨胀在下滑。”

他指出，去年第三季的经济增长出乎意料的稳健，人力市场强劲，私人领域需求蓬勃，欧洲应对能源危机情况也比预期来得好。通胀有所改善，多数地区的整体通胀率下滑，但不包括食品和能源价格的核心通胀还未见顶。

古林查斯也指出，我国继续面对通胀压力，货币政策和金融环境会保持紧缩。

他也说，新加坡面对非常紧缩的人力市场，过去三年如此，今年情况仍没有改变，这会拖累经济活动。

IMF预计美国经济增长 今年下降至1.4％

不过他也指出，一些企业在重新思考搬迁业务，这个趋势可能对新加坡有利，新加坡对外国投资者来说是个有吸引力的地点。

IMF预计，美国经济增长将从去年的2.0％，下降到今年的1.4％。欧元区今年经济增长率预估仅有0.7％，但明年可望回升至1.6％；英国是七国集团中唯一预计出现经济萎缩的国家。中国今年的经济增长则从10月份预测的4.4％大幅上调至5.2％，明年则会降至4.5％。

媒体会也探讨了中国重开的影响。古林查斯说，当中国完全重开后，中国的生产恢复，供应链扰乱的问题会改善，另一方面中国家庭会开始消费，推动需求，并会带动其他市场的行业如旅游业。

根据IMF的估算，中国经济增长提高一个百分点，可为全球其他地区经济增长带来0.3个百分点的提振。