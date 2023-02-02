企发局推出可持续发展融资计划后 30余中小企获1.2亿元绿色贷款

企发局主席王文辉说，多数本地企业刚开启可持续发展旅程，可持续发展已成为许多全球对话的焦点，也是推动行业趋势的主力，企业更迫切需要加快掌握这方面的能力。

本地企业开始推动可持续发展，新加坡企业发展局（ESG）旗下的企业融资计划—绿色贷款（Enterprise Financing Scheme—Green）推出一年多来，已为30多家来自太阳能源、能源储存等领域的中小企业，促成接近1亿2000万元的绿色贷款。

但企发局认为，本地企业要加快掌握可持续发展方面能力。

整体融资方面，企发局与金融机构去年通过企业融资计划（Enterprise Financing Scheme）批准了1万2000家企业取得70亿元的贷款，低于前年的86亿元，主要因为全球疫情限制放宽，以及贸易流动和商业活动复苏，企业现金流有所改善。

企发局星期三（2月1日）发表2022年度报告，企发局主席王文辉在讲话时，透露有关绿色贷款的数据。他说，多数本地企业刚开启可持续发展旅程，可持续发展已成为许多全球对话的焦点，也是推动行业趋势的主力，企业更迫切需要加快掌握这方面的能力。

王文辉说，绿色转型不是那么直接，许多企业举步维艰，因为它们不知道自己缺乏什么或机遇在哪。因此，企发局在2021年推出了企业可持续发展计划（Enterprise Sustainability Programme，简称ESP）。

这项计划在过去一年取得不少进展。王文辉分享，企发局为刚起步的企业推出意识和教育计划。通过与全球契约新加坡网络（Global Compact Network Singapore）、普华永道（PwC）和新加坡环境理事会等伙伴的合作，企业掌握了有关减少碳足迹的基本知识。

企发局去年1月推出首个系列的ESP可持续发展课程，去年有300多名商界领袖参与课程。企发局今年将扩大基础课程的合作伙伴网络，也会推出新的主题课程，建立脱碳和可持续融资等特定领域的知识。

王文辉说，企发局今年会探讨建立可持续发展标准和碳会计等领域的新能力。

企发局也会同知识和业界伙伴与商会商团推出一系列可持续发展手册、课程和举措，在行业层面予以具体建议。

数据显示，企发局去年扶持1万8100家本地企业，它们主要来自制造（14％）、批发贸易（13％）、食品服务（12％）和专业服务业（11%）。

具体来看，去年参与国际化项目的企业超过2000家，同比增加25％。有700家企业推动创新项目，开发新产品和解决方案，同比增加16.7％。另外，共有1万7200家企业采纳生产力和技能提升项目，同比减少21.5％。