分析师：海指料2月试探3460点阻力位

中国重新开放和美国通货膨胀放缓的消息鼓舞投资情绪，带动本地股市在今年1月份节节攀升。分析师指出，美国央行在几个月后可能停止加息步伐，加上中国经济有望进一步复苏，本地股市可能在2月份测试3460点的阻力位。

新加坡海峡时报指数在1月份上升3.52％至3365.67点。30只成份股当中，25只股取得正数回报，吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）的表现最佳，回报率达到15.3％。

来到2月份，我国2023财年预算案会是投资者关注的焦点之一。星展集团研究分析师姚企钖在最新报告中说，应对高生活成本的额外措施，应该有利于昇菘集团（Sheng Siong）和星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）。

政府也可能会出台措施为受经济放缓影响的企业提供援助，以及继续推动2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）等长期计划，预计受惠的股票是新科工程（ST Engineering）和城市发展（CDL）。

海指年终目标 分析师上调至3700点

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说：“预算案出台的措施可能包括为家庭提供援助，以缓解通胀压力，这将为我国零售业提供支持。”

考虑到我国经济面对连续两个月环比萎缩的技术性衰退风险降低，姚企钖将海指今年的年终目标从3600点上调至3700点，相等于2024财年的12.2倍本益比。

姚企钖指出，李显龙总理在农历新年假期期间说，尽管经济增长会放缓，新加坡应该能够避免经济衰退。因此，在利率持续上扬、经济不衰退的环境下，银行股可为海指提供支撑。姚企钖认为，海指近期内应该不会再跌破3300点的水平。

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“从目前的技术面看，海指可能会在2月份重新试探3460点水平，但同时可能会面对强劲的阻力。”催化因素包括显示通胀压力缓和的经济数据，让美国联邦储备局暂停加息的计划可期，以及中国经济有望进一步复苏。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理刘育瑞不看好海指短期内的走势。他指出，投资者对经济衰退的担忧依然还在加剧。而如果联储局接下来的加息幅度大于预期以及采取鹰派立场，这可能会引发市场的避险情绪，股市短期内面对的下行风险更大。

刘育瑞指出，由于海指已经从去年10月低点强劲反弹，下来可能会出现一些套利活动。

新加坡兴业银行股票研究部主管曾宪仁说：“虽然市场普遍预期联储局会再进行几轮的加息，但主要影响股市表现的还是通胀情况。”越来越多证据表明全球通胀已得到控制，这对股市来说是一个利好因素。