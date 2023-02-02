英顺 ES Group

这只股票于2010年8月10日试0.30元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号进入三大波调整，而A大波又具三波。2011年9月26日股价下跌至0.128元完成了（a）波，接着回扯至2012年4月20日的0.23元结束了（b）波。2014年元月20日股价下探0.093元，旋于其每日一杆图以“主要转向”信号完成了（c）波，同时为A大波画下句号。同年10月8日股价上升至0.24元结束了B大波，随即进入具五波的C大波跌势。同年10月16日股价下跌至0.103元完成了第（1）波过后回扯至2015年3月19日的0.185元，此为第（2）波。2017年10月11日股价下跌至0.027元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（3）波。2019年11月26日股价下试0.019元完成了第（5）波，同时为C大波画下句号，随即渐渐形成一个升势“斜向交叉”。2020年8月31日股价上升至0.087元结束了左图中的第（二）点，过后回扯至去年8月30日的0.039元完成了第（三）点。估计股价将继续其升势，至于能否升试0.159元的目标，那就难以逆料。