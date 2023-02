夫妻档“红娘”为有缘人牵线

创新求变牵姻缘

在人手一机的时代,约会交友应用琳琅满目,不少更是免费让人使用,这给提供付费服务的红娘公司带来竞争。

然而,本系列访问的三家红娘公司不畏竞争,以各自独特的定位争取客户的信赖,立足市场多年。他们有的利用科技,有的提供配对以外的增值服务,从多方面帮助客户牵姻缘。让我们来了解这些公司如何随社会需求变化,不断求变求新,扮演好现代丘比特的角色。

在这个新时代,月老也必需提升技能,他不单要配对男女,还要充当情感顾问,帮助他们分析问题和指点迷津,在情场上助他们一臂之力。

成立于2011年的Dating Moments在公司网站写着一句颇有意思的话:“谈恋爱的过程始于遇到那位让你心动的人之前!”(The process of dating starts even before you meet your special one!)言下之意是要先做好准备,成就更好的自己,才有望找到另一半。

这家红娘公司由夫妻档刘财舜(44岁)和黄炜斌(43岁)齐心创立。他们交往时很喜欢帮熟人牵姻缘,见到一对对朋友在两人撮合下成为恋人,一种满足感总会油然而生。有一天早上,他们在喝咖啡看报纸时,偶然看到一则社交发展网(SDN)的广告,内容是号召企业家成立婚姻介绍所。两人心想这正是恰好时机,毅然投身创业。

黄炜斌接受《联合早报》访问时说,公司的特点是为客户提供非常个人化的服务,顾问会花心思了解他们对感情的想法和期望。

她说:“有兴趣者前来询问时,我们平均会花一个多小时,有时甚至三个小时与他们交谈,深入了解他们过去的交往经历以及所面对的挑战等。双方建立起信任,才能够让我们更好地扶持他们,为他们介绍最合适的对象。”

与其说是红娘公司,他们更像是帮人改造的顾问,指点客户如何提高自信心、更有效地沟通,以及让约会对象留下正面印象等。公司也与营养师、化妆顾问、健身教练和瑜伽指导员合作,帮助客户达到身心健康,以最佳姿态去寻找另一半。

黄炜斌坦言,10多年前设立红娘公司时的主要挑战,是消除单身人士对红娘公司的负面标签。“当年社会对寻求婚姻介绍所帮助的人存有偏见,认为他们‘太饥渴’,或是没有魅力才嫁不出去,甚至觉得他们一定是有什么问题。”

担心网络爱情骗局 选择付费找红娘公司

然而,人们对红娘公司的刻板印象近年有所改变,其中一个因素是交友应用带来的影响。尽管这些应用为想找另一半的人带来便利,但也让爱情骗子有机可乘,令人对网络交友心有余悸。在这样的背景下,有些人不介意付费找红娘公司牵姻缘,确保约会的对象是经由专人筛选,希望更快找到终身幸福。

与此同时,冠病疫情改变工作模式,居家办公成为新常态,让一些人感到更加孤单。黄炜斌说:“由于更常居家办公,人们有更多空闲时间去思考人生目标,他们会想是不是真的要一辈子保持单身。”

已服务上万名客户 成功配对率达七成

疫情期间有一名男高管上门求助,他在疫情暴发之前常常出国公干,外地朋友比国内来得多,但受疫情影响,他无法出国,因此希望透过红娘公司扩大生活圈子。

刘财舜说,公司目前收到的询问比疫情前的水平高出10%,可见人们对红娘公司的需求正在增加。此外,也有家长带子女上门,希望帮他们找到归宿。

公司的大部分客户是专业人士、经理、执行员与技师(PMET)。它成立至今服务的客户超过1万名,成功配对率约为70%。

约会是一门学问,公司非常重视在约会后为客户提供反馈,帮助他们改进,提高成功配对的概率。

男客户最常提出的反馈,是女对象约会时太过公事化,气氛像是在应征工作,曾有男客户开玩笑说:“好像是在跟老板出去。”女客户则认为一些男生在交谈时不够主动,大部分时间由女方主导话题。

为了更好地指导客户,公司有时会在约会男女双方同意下,安排两人戴上耳机,让坐在另一边的顾问听谈话内容,之后提供分析和建议。

配合现代人对线上服务的需要,公司也在去年底设立付费的单身人士网络社群平台“Socialepods”,让他们在一个安全的虚拟平台交友。

对于接下来的计划,刘财舜透露,公司正探讨进军泰国、越南和马来西亚等东南亚市场。

他认为,这些国家的人口庞大,因此有很大的发展空间。他定下在2024年扩大业务版图的目标。

成立社企为弱势单身者配对

回首这么多年来的创业旅程,刘财舜说:“我们在这一行接近13年,从来不觉得是为了要赚大钱。我们目前能够维持收入,赚到一点儿利润,但更重要的是,为社会带来内在价值,发挥一些影响力。”

这对“现代月老”不忘弱势群体的需要,他们去年设立社会企业,希望帮助残疾者和低收入人士等群体寻觅另一半。这个社会企业主要与社会伙伴合作,提供低廉或免费的服务。

常有人说夫妻不应该一起工作,因为这很容易产生摩擦,影响感情。刘财舜对此不以为然,他说:“相比一个人创业,我们有彼此相伴扶持,这让过程不那么令人畏惧。我们当然会发生冲突,但就是因为克服了这些冲突,才能够与那些想要投入感情、组织家庭的单身人士分享亲身经验。”

三之一