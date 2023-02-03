连续五个月疲弱 我国1月制造业PMI萎缩速度放缓

新加坡采购与物流管理学院的报告指出，制造业PMI和电子业PMI数据好转，主要是由于新订单、新出口、工厂产出、库存和就业等关键指标的收缩放缓。新订单指数从12月的49.5回升到49.7，逆转了该指数连续五个月下滑的趋势。

受到中国重新开放的带动，我国今年1月份制造业和电子业的萎缩速度放缓，但经济师预期制造业的疲软状况至少再持续一个季度。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期四（2月2日）发布的1月份数据显示，我国制造业采购经理指数（PMI）微升0.1至49.8，电子业PMI上扬0.2至49.1。制造业已五个月持续萎缩，但步伐有所放缓。

PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩状态。

报告指出，制造业PMI和电子业PMI数据好转，主要是由于新订单、新出口、工厂产出、库存和就业等关键指标的收缩放缓。

新订单指数从12月的49.5回升到49.7，逆转了该指数连续五个月下滑的趋势。

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲在报告中说：“在两天前举办的一场圆桌会议上，几位业界领袖强调了避免和缓解供应链中断的两个关键重点，即可持续性和复原力。据悉，本地公司的供应链还是相当有弹性，但地缘政治发展或会使供应状况恶化。”

马来亚银行证券经济师蔡学敏在接受《联合早报》访问时说：“中国重新开放降低了制造业严重衰退的可能性，并有助于抵消美欧经济增长放缓带来的影响。再加上美国联邦储备局的紧缩货币政策或很快结束，这使得中期经济前景更加光明。另外，电子业PMI数据也表明，行业的萎缩状态正在触底，可能不会再明显恶化。”

华侨银行首席经济师林秀心说：“1月的小幅改善主要得益于中国的重新开放，以及全球航空运输复苏，商业航空的保养、维修与翻修（MRO）活动和油气项目的海上运输活动有所增加。”

林秀心表示，最新的制造业商业展望已非常悲观，制造业今年第一季度或仍表现低迷。电子业虽没有快速好转的迹象，但在中美晶片大战持续的背景下，萎缩状态或已在短期内触底。

大华银行高级经济师柳天成虽然对制造业和电子业PMI数据的回升感到意外，但他并未改变对2023年制造业的负面展望，他预计这样的疲软将至少再持续一个季度。

“考虑到外部需求走弱，电子产品需求前景不明朗，我们维持对新加坡2023年制造业收缩5.4％的预测。美欧等实行紧缩货币政策的发达经济体今年或陷入经济衰退，这将直接影响我国制造业和外向型服务业。”