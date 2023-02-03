储蓄债券利率与国库券收益率今年来接连下滑

市场预期美国联邦储备局放慢加息步伐，新加坡政府债券收益率也逐渐放缓，今年来储蓄债券利率和国库券收益率都接连下滑。

新加坡金融管理局星期四（2月2日）下午公布将于下个星期二（7日）发行的六个月国库券拍卖结果。

这一批国库券的截止收益率是3.88％，较上一批低0.12个百分点。这也是六个月国库券收益率去年12月升至4.4％的逾30年新高之后，连续第四次下滑。

这批国库券的发行总额为49亿元，共吸引129亿元认购，非竞标认购的投资者都得到百分之百的分配。

另外，金管局星期三（1日）推出将于下个月发行的储蓄债券，首年利率是2.76％，10年平均利率是2.90％，皆低于先前两批储蓄债券的首年和10年平均利率。

最新一批储蓄债券的发行额是6亿元，比上一批减少1亿元。

上一批储蓄债券的认购额只有4亿7710万元，未获得全额认购。

分析师：国库券收益率 今年料维持在3.5％以上

Bondsupermart环球固定收益研究部高级分析员林廷聪接受《联合早报》采访时指出，市场预期联储局放慢加息步伐，新加坡政府债券（SGS）收益率曲线从去年12月至今年1月连续下降。“由于储蓄债券的定价与政府债券收益率是息息相关的，所以储蓄债券的收益率也逐月下降。”

市场预期联储局的加息周期逐渐接近尾声，也影响了国库券的收益率。林廷聪说：“我们认为，联储局在2023年不会减息。虽然我们预测国库券的收益率会下降，但估计今年全年可维持在3.5％以上。”

辉立证券固定收益主管詹启汶受访时也说，市场需求依然强劲，短期内国库券收益率估计可维持在目前的水平。

相较于上一批储蓄债券未得到全额认购，收益率接连下滑的国库券仍得到逾两倍超额认购。为了方便公积金会员申购国库券，星展银行（DBS）近期率先开放让公积金会员使用网络银行申请。

星展银行理财规划与个人投资董事总经理兼主管黄韵霓回应本报询问时说：“我们的试点计划推出后，反应非常良好。这一次通过公积金投资计划（CPFIS）提出的申购，每10份申请就有九份是在网上完成的。”

黄韵霓表示，星展会持续改善申请流程，这包括允许客户使用digibank应用程序申请。

华侨银行和大华银行也表示正在积极筹备，开放让公积金会员通过银行数码平台申购国库券。