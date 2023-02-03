协和 Hiap Hoe

这只股票于1999年7月5日升试19.71元后，就进入五波下跌走势。2000年4月17日股价下跌至4.74元完成了第（1）波，接着回扯至同年5月12日的15.73元结束了第（2）波，遂进入具五波的第（3）波。同年10月4日股价下试4.93元，旋于其每周及每月一杆图中皆以“主要转向”信号完成了第（I）波。同年11月10日股价回扯至11.08元结束了第（II）波。2001年11月9日股价下探0.76元，此为第（III）波，过后回扯至2002年元月15日的2.84元完成了第（IV）波。2005年7月22日股价下试0.095元结束了第（V）波，同时也为第（3）波画下句号。2007年7月3日股价回扯至0.97元，并于其每月一杆图以“转向”信号完成了第（4）波，而第（5）波终于在2009年3月13日的0.048元结束，遂进入三波回扯。2014年5月14日股价上升至0.96元完成了（A）波，2020年11月17日下试0.59元结束了（B）波。因此，估计股价目前正处（C）波升势，截至去年7月21日股价已经上升至0.805元，而（C）波最终当在0.96元之上完成。