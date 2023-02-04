我国1月份PMI攀升至51.2 需求改善私企商业活动恢复增长

标普的报告指出，受益于潜在需求状况好转和国际需求强劲，本地商品和服务的需求上升。

在需求改善的推动下，本地私营部门商业活动在1月份有所扩张，但供应问题仍然存在，私营企业的价格压力也在增加。

根据标普全球（S&P Global）在星期五（2月3日）发布的最新调查，经季节性调整的标普全球新加坡采购经理指数（PMI）从去年12月的49.1攀升至1月的51.2，高于50的“荣枯分水岭”，表明私营部门的商业活动状况有所增长。

标普的报告指出，受益于潜在需求状况好转和国际需求强劲，本地商品和服务的需求上升。相关数据显示，金融和保险公司的整体需求增长最快，其次是消费服务。

短期内经济表现将改善

标普全球经济指标副总监潘婧怡说：“私营部门商业活动在年初恢复扩张，反映出本地经济的弹性。目前的商业信心有所提振，乐观情绪增强，再加上中国重新开放等因素的加持，短期内经济表现将有所改善。”

调查显示，在中国重新开放的支持下，企业普遍对经济状况的改善抱有希望，不过商业信心仍低于历史平均水平。

尽管1月份的需求和产出都有所增加，但就业水平几乎停滞不前，供应问题也仍然挥之不去。

供应商的交货速度恶化的情况为去年7月以来最快，这限制了产量能够扩大的程度并使得1月份的工作进一步积压。

潘婧怡表示，供应商的情况恶化是一个值得关注的问题。供应紧张将导致更高的成本压力。未来几个月，这可能仍是私营企业面临的一大障碍。

受到采购成本通胀和工资增长的影响，私营企业的价格压力继续增加，整体投入成本通胀上升至有调查以来的最高水平。其中制造业公司的成本负担增长最大。不过，根据调查私营企业把成本转嫁给消费者的速度，是四个月来最快的。

潘婧怡指出，企业的价格压力除了来自投入成本通胀和更高的销售价格之外，消费税调高也是原因之一。

上述调查衡量的是整体经济表现，根据约400家私营企业的小组问卷回复编制而成，按一定比重综合了新订单、产量、就业率、供应商交货时间和库存等因素，得出经济表现指标。

而根据新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期三针对制造业发布的PMI，制造业已五个月持续萎缩，但步伐有所放缓，微升0.1至49.8。