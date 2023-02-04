永科 AEM Holdings

本栏于去年9月17日曾论及这只股票于8月26日已经上升至4.71元完成了跌势“三角形”的第（IV）点，估计股价一旦跌穿位于3.98元的下限，则当试3.87元的支撑线了。当时股价为4.34元左右，股价过后渐渐下滑，9月26日股价下试4.05元，造成4.17元与4.19元间出现缺口。9月29日股价终于跌穿上述位于3.98元“三角形”下限，直试3.96元。9月30日股价已经下跌至3.91元，遂于当天以“转向”信号止跌回升。10月6日股价上升至4.15元，次日，再试此价位未果，旋重返跌势。10月10日股价跳空下跌至4.01元，随即在介于4.08元与4.14元间留下缺口。12日股价跌穿上述位于3.87元的支撑线，直试3.62元。截至10月17日股价已经下探3.03元，与上述“三角形”位于2.93元的目标相去不远，同时也为图中跌势“斜向交叉”的第（四）点画下句号，遂止跌回升；而第（五）点也终于在去年12月1日3.97元完成。若以图中的第（三）与第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为2.03元了。