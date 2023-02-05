2023年预算案须面临的“大中小”课题

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今年的预算案须要巧妙地应对关键性挑战，例如保持经济的竞争力，以及如何在通货膨胀的环境中保持生活成本可控。

此外，随着可持续发展以及“环境、社会和治理（ESG）”的话题在许多企业和政府议程中占据重要地位，加速新加坡绿色转型的政策也不容忽视。

2023年预算案于2月14日公布。今年的预算案须要巧妙地应对关键性挑战，例如保持经济的竞争力，以及如何在通货膨胀的环境中保持生活成本可控。

此外，随着可持续发展以及“环境、社会和治理（ESG）”的话题在许多企业和政府议程中占据重要地位，加速新加坡绿色转型的政策也不容忽视。

■税制改革大方向

税制改革是许多大型跨国企业（MNE）议程上的课题，新加坡的税制将如何及何时调整，确保跨国企业按15％的“全球最低税率”（global minimum tax）缴税受到密切关注。在过去，新加坡政府为支持各类跨国企业在新加坡开展业务活动，提供许多低于15％优惠税率的税收优惠政策。因此，人们对新加坡会如何以及是否能够继续利用税收优惠或其他财政措施，来吸引外国投资并保持经济竞争力，抱有极大兴趣。

关于上述问题中的“如何”,我国政府可以先研究其他税收管辖区为了应对第二代“防止税基侵蚀和利润转移（BEPS 2.0）”而推出或计划推出的措施，除了以企业开支为基础而提供的优惠政策外，也可推出更具针对性的优惠政策框架，而不是广泛的优惠政策框架。

谈到“何时”，税务专家普遍认为，许多BEPS 2.0措施中的复杂性和不确定性需要在实施前小心解决。若新加坡率先推出相关措施，并不十分有利，可能等到国际上达成共识会更好，与此同时对法规的影响和设计进行研究，以便在需要时可以快速实施。换句话说，选择采用“快速跟随者”而非“先行者”的策略可能是最切实可行的。

2022年11月底，政府宣布碳信用交易无须缴纳消费税，这表明政府对碳市场的支持。

如果2023年预算案包含额外财政措施，例如在所得税方面有部分免税项目，以此促进涉及碳信用的交易，这可能会进一步使新加坡向碳服务中心枢纽迈进。

■“中”言（不一定）逆耳

副总理兼财政部长黄循财在2022年其他演讲和场合，也曾经强调“须与新加坡人坦诚对话”。

在未来几年，政府可能会慢慢期望企业降低自身成本采取更大的主动权；优化政府的财政资源，政府的支持要更具针对性，减少普遍广泛的支持，这种信息传递有可能变得更加直接，而不再含蓄。

近年来，普遍广泛性的政府支持计划变成缩减版（或被淘汰）的典型例子包括雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）和企业所得税的部分免税计划（Partial Tax Exemption Scheme for Companies）。在2023年预算案中扭转这一趋势几乎是不切实际的。

我认为与BEPS 2.0相关的全球税制改革的发展，可能会导致政府逐步响应德勤关于在中短期内加强“研发”税额抵免政策的呼吁。

■微调一些措施

最近几年预算案中提出的建议，我个人已经开始期待对新加坡的税收和劳工政策进行小幅调整。在本文最后，我将讨论一个人力方面的问题，供政府进一步考虑。特别是在当前环境下，员工的工作选择和态度已变得更加多样化。

目前，居家办公的员工可以将部分家庭开支，如电费和电信费作为雇佣收入的扣除项目。享受扣除的金额只能是增量的部分，这些费用是为工作而花费的，并且没有雇主报销。

然而，要计算因居家办公而产生的增量费用可能非常困难。

尽管国内税务局可以接受基于居家办公前后的账单对比和分摊共同费用的替代方法，但要追踪每月的账单和订阅费挺麻烦。

为了便于居家办公的雇员申请扣税，我建议为个人提供一种简化而高效的方式，即根据总雇佣收入的法定百分比（例如，总雇佣收入的1.5％，每月上限为100元），或固定金额乘以居家办公的天数（例如，居家办公每天5元），来做为居家办公有关扣税的计算方法。

（作者是德勤新加坡税务合伙人）