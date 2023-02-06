供应链多元化，新加坡+1战略提供更多可能

在冠病疫情、地缘政治变局等“黑天鹅”事件影响下，全球供应链这几年面临巨大挑战，加强供应链韧性和稳定性成了企业关注课题。

在这背景下，不少外国制造企业锚定“新加坡+1”战略，以新加坡作为进入东南亚市场的枢纽和平台。

一加一等于二，这是一道简单不过的数学题。然而当万国数据董事长兼首席执行官黄伟决定拓展海外市场，把新加坡选为它的海外总部时，他清楚知道新加坡将带来最优化的资源整合，取得一加一大于二的强大协同效应。

万国数据是中国最大的第三方数据中心运营商，2021年，公司进一步加快自身拓展海外市场的脚步，第一个落脚点选在东南亚，是第一批采纳新加坡经济发展局“新加坡+1”战略的数据中心企业之一。

东南亚数码经济虽刚起步，却处于快速发展阶段，中国的大型互联网企业如阿里、腾讯、蚂蚁集团和字节跳动等已进军这市场。意识到东南亚数据中心行业下来的巨大增长潜力，我们在约两年前也开始扩大东南亚业务足迹。——万国数据董事长兼首席执行官黄伟

公司先后在马来西亚柔佛州努沙再也科技园（Nusajaya Tech Park）与印度尼西亚峇淡岛农萨数码工业园（Nongsa Digital Park）购买绿地，建设超大规模数据中心园区。

黄伟说，东南亚数码经济虽刚起步，却处于快速发展阶段，中国的大型互联网企业如阿里、腾讯、蚂蚁集团和字节跳动等已进军这市场。意识到东南亚数据中心行业下来的巨大增长潜力，他在约两年前也开始扩大东南亚业务足迹。

在新加坡+1战略下，万国数据以新加坡为核心，接着在柔佛和峇淡岛开发超大规模数据中心园区，以及建立合作伙伴关系，构成完全互联互通且独特的生态系统和数据中心平台，服务整个区域的客户。

万国数据2021年在印尼峇淡岛农萨数码工业园（Nongsa Digital Park）购买绿地，计划建设超大规模数据中心园区。图为峇淡岛数据中心园区的构想图。（万国数据提供）

黄伟说，新加坡+1战略很好地整合了新加坡以及印尼与马来西亚等地区的软件和硬件要素，包括良好的法律框架和亲商环境、优秀的人才库以及充裕的土地和电力资源等，形成协同效应和双赢局面，这些优势也是各单一地区无法比拟的。

他还说：“我做数据中心20年，没见过如此好的资源要素可以那么完美而便捷地整合在一起。”

新加坡制造业生态多元化

近年来，在疫情、地缘政治变局等各种“黑天鹅”事件影响下，全球供应链面临巨大挑战，加强供应链韧性和稳定性成了企业关注的课题。在这背景下，包括中国在内的制造业者，纷纷探讨产业链转移，寻求海外发展方向。当中，不少制造企业就锚定“新加坡+1”战略，以新加坡作为进入东南亚市场的枢纽和平台。

许多外国企业之所以选择以新加坡布局东南亚，以至连接全球商机，除了看中新加坡的透明度、稳定性和全球连通性，也看中新加坡多元化经济，特别是在制造业发展的优势。——新加坡经济发展局局长傅美晶

新加坡经济发展局局长傅美晶接受《联合早报》访问时说，许多外国企业之所以选择以新加坡布局东南亚，以至连接全球商机，除了看中新加坡的透明度、稳定性和全球连通性，也看中新加坡多元化经济，特别是在制造业发展的优势。

她说：“新加坡一直以来保持一个多元化的经济体，其中的制造业一直是新加坡经济主要支柱之一，占比我国GDP的22％。新加坡今日的制造业生态多元化，涵盖了电子、半导体、精密工程、电动车、生物医疗、能源化工和航天航空等领域。此外，新加坡也积极开拓新兴领域如农业与新能源科技等。”

从更宏观角度来看，东南亚现在是制造企业设立生产基地的首选，因为这地区融合低人力成本、高水平技能、以及人口达6亿5000万人的庞大消费市场等。东南亚也衔接全球贸易网络，像新加坡就与美国、英国和中国等主要经济体有至少25个自贸协定，覆盖全球80％的GDP。

尽管新加坡面对资源限制，傅美晶指出，外国企业其实可凭借“新加坡+1”战略来使投资成果最大化。

“新加坡+1”战略让企业在新加坡设立总部、研发和先进生产设施，同时善用马来西亚和印尼等地和资源和劳动力优势，充分发挥各地综合优势，形成一加一大于二的优势。（经发局提供）

她说：“新加坡可为企业提供便于进军东南亚的独特战略位置，以及密集且充满活力的跨国公司网络。与此同时，我们的邻国提供极具成本竞争力的土地、公共设施和人力资源。这是一个双赢的发展战略，广大企业可利用这一战略，加强区域运营并提升自身供应链的韧性。”

她举例，通过“新加坡+1”战略，企业可在新加坡设立总部、研发和先进生产设施，同时善用邻近新加坡的马来西亚和印尼等地区的丰富资源和劳动力优势。这个战略类似于中国大湾区和长江三角洲战略，充分发挥各地综合优势，形成一加一大于二的优势。

单一市场经营模式难以为继

来自中国的原始设计制造商（ODM）“领益智造”（Lingyi iTech），也是采纳“新加坡+1”战略的公司。

它在2018年从仅为客户生产代工的代工厂制造商（OEM），逐步转型从联合设计制造商（JDM）升级到原始设计制造商（ODM），发展“自主研发、设计和生产”的新模式，而这个转型升级过程与新加坡有着密切关系。

领益智造（Lingyi itech）在2018年从代工厂制造商（OEM）逐步转型为ODM。它也在新加坡设立领益的海外总部与研发中心，通过海外总部投资和管理越南、印度和欧美的业务，同时重点与新加坡科技研究局（A*STAR）科研单位进行研发合作。（经发局提供）

领益智造集团CTO兼副总裁徐志文说，业务升级意味着企业核心团队能力的扩大与提升，拥有国际化技术与管理人才也就成为公司首要任务。新加坡作为群贤毕至的国际化人才之都，自然而然地成为领益的海外总部与研发中心。

在全球化浪潮下，依赖单一市场的经营模式难以为继，建立完整的生态链还需包含国际化人才队伍、研发和管理。——领益智造集团CTO兼副总裁徐志文

他说，领益会通过新加坡海外总部投资和管理越南、印度和欧美的业务。在研发方面会重点与新加坡科技研究局（A*STAR）科研单位研究新材料开发，并且以新加坡作为发明专利的管理中心。

徐志文是土生土长的新加坡人，曾在新加坡制造技术研究院（Singapore Institute of Manufacturing，简称SIMTech）担任高级科学家，可说是新加坡杰出人才栩栩如生的案例。

徐志文说：“在全球化浪潮下，依赖单一市场的经营模式难以为继，建立完整的生态链还需包含国际化人才队伍、研发和管理。新加坡下来是领益的一个敏捷、灵活且充满活力的平台，为越南和印度，甚至欧美等地的海外制造基地输出管理人才。”

新加坡计划10年内把制造业增值提高50％

新加坡政府2021年初制定“制造业2030愿景”，计划在10年内把制造业增值提高50％，把新加坡打造为先进制造业的全球业务、创新和人才中心。

为推动新加坡落实制造业2030愿景，它也在2022年10月推出制造业产业转型蓝图（ITM）的更新版，涵盖电子、航天航空宇航、能源与化学以及精密工程。新加坡同时还推出物流产业的转型蓝图，以便更好地支持制造业的发展。

更新版ITM将通过支持研发、精深科技创新、广泛的数码化和环境可持续发展来提升本地公司的能力。最终目标是让新加坡制造业变得更智能化、绿色化和紧密相连。

黄伟和徐志文都认为“新加坡+1“战略推行至今可说是成功的，他们也相信随着制造业2030愿景和制造业ITM逐步落实，加上数码经济的支撑，新加坡能吸引更多外国制造业者加入“新加坡+1”战略，发挥越来越大协同效应。

总的来说，新加坡将为外国制造业者带来更多元化和优化资源，提供更多可能。

东南亚现在是制造企业设立生产基地的首选，因为这地区融合低人力成本、高水平技能、以及人口达6亿5000万人的庞大消费市场等。外国企业其实可凭借“新加坡+1”战略来使投资成果最大化。（经发局提供）

【本文由新加坡经济发展局呈献】

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