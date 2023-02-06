海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（30日）曾论及指数可能在几个交易日就将介于3379.15点与3377.19点，介于3353.83点与3352.77点及介于3318.76点于3293.71点的三个缺口填补，甚至向下填补介于3262.38点与3242.46点间的缺口。当时指数为3394.21点左右，见报当天指数一度上升至3408.19点，无奈“时不利兮骓不逝”，指数过后竟回落至3365.31点，随即将上述第一个缺口填补，接着以3378.29点闭市而成了“主要转向”信号。31日指数更进一步下滑至3352.08点，又将上述第二个缺口填补。2月1日指数仅在3389.72点与3357.68点间波动，较前一天的波幅略小，遂成了“幅内日”。2日指数以3380.72点开市，可惜后劲不足，最终下滑至3353.16点。3日指数依然在3384.29点及3358.46点间，一个狭小波幅中摆动。值得注意的是指数从2月1日至3日，这三天的波幅，竟然较31日的波幅（最高价位3389.77点，最低价位3352.08点）来得小，仿佛正为一个方向性的升降，蓄势待发。回顾上周一指数在升试3408.19点后，却以“主要转向”信号闭市，如今能否升逾此价位，将受万众瞩目。