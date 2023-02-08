亚腾美国酒店信托 (以美元为单位) ARA US Hospitality Trust

本栏于2020年12月19日曾论及这只股票当向上填补介于0.55元与0.575元及介于0.68元与0.70元的缺口。当时股价为0.485元左右，股价过后却渐渐滑落至12月24日的0.43元。纵观股价自2020年10月30日从0.25元回扯以来的三大波走势，其中A大波又可分为三波。2020年12月7日股价升试0.53元完成了（A）波，接着回落至上述12月24日的0.43元结束了（B）波，而（C）波又具五波走势，2021年元月15日股价升试0.545元，此为第（1）波；同年元月26日股价回扯至0.46元完成了第（2）波。3月23日股价上升至0.56元，遂以“转向”信号结束了第（3）波。同年7月13日股价上升至0.595元，不但填补了上述第一个缺口，并于当天以“转向”信号完成了第（5）波，同时也为（C）波画下句号，此为A大波，旋进入具三波的B大波。今年元月3日股价下探0.34元结束了B大波，估计股价已经进入C大波升势，填补介于0.44元与0.45元及介于0.49元与0.495元的缺口也就顺理成章。