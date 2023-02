远景智能提供净零科技 在本地设立两座卓越中心

作为未来五年拓展新加坡和区域市场计划的一部分,以新加坡为全球总部的远景智能(Envision Digital)在本地投资成立两座卓越中心。

远景智能星期三(2月8日)在国家美术馆举行五周年庆祝活动时,作出上述宣布。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰是活动嘉宾。

助国家美术馆2045年前实现净零排放

提供净零科技的远景智能也宣布和国家美术馆合作,助美术馆在2045年之前实现净零排放。

远景智能投资成立的两座卓越中心是零碳卓越中心(Net Zero Centre of Excellence)和数码电池卓越中心(Digital Battery Centre of Excellence)。

前者是研究与创新中心,专注于推进绿色金融、海陆空运输和大型房地产的可持续发展。后者聚焦储能电池以及电动车的安全、生命周期管理、电池更换和智能网络。

远景科技集团首席执行官张雷说:“我认为,智能不仅是指运营效率,也是碳效率和能源效率。因此,对远景智能而言,可持续发展才是新的智能。”

张雷也说,公司在新加坡取得不少突破,包括与合作伙伴合作发展首栋净零商业建筑以及打造具有先进人工智能分析技术的太阳能发电场。

企业要实现净零排放,绿色金融扮演重要角色。华侨银行公共部门、主权财富和养老基金、服务和伙伴关系与创新部总经理李雄在活动上透露,华侨承诺在2025年以前提供500亿元可持续融资,去年9月已经达到400亿元。

李雄说,能否获得可靠和可验证的数据是银行提供绿色融资遇到的主要挑战。华侨银行和远景智能达成策略伙伴关系,借助后者的技术,开发绿色和可持续发展融资方案。

与此同时,新加坡国际港务集团(PSA International)和远景智能签署合作备忘录,通过数码电池卓越中心一同探索创新的机会。