从“心”出发寻爱侣慈善脱单两不误

在人手一机的时代，约会交友应用琳琅满目，不少更是免费让人使用，这给提供付费服务的红娘公司带来竞争。

然而，本系列访问的三家红娘公司不畏竞争，以各自独特的定位争取客户的信赖，立足市场多年。他们有的利用科技，有的提供配对以外的增值服务，从多方面帮助客户牵姻缘。让我们进入业界，了解这些公司如何随社会需求变化，不断求变求新，扮演好现代丘比特的角色。

创新求变牵姻缘

对于本地红娘公司狮城脱单（Fabrique Love）的创办人兼股东陈莹莹（36岁）与丈夫黄田洋（46岁）来说，或许一些红娘业务的“最佳归宿”是成为慈善机构。不管公司能否成功注册成为慈善机构，他们已经尽力让公司往义工活动的方向发展，与社会企业、慈善机构成为合作伙伴。

在举办义工活动的同时，也为期望脱单者提供交流和互动的机会，陈莹莹和黄田洋对此情有独钟。他们在公司办事处接受《联合早报》访问时透露，狮城脱单在2021年成立一家公司，专门参与慈善活动，与慈善机构合作，他们期望这家公司能成功申请转为慈善机构。

陈莹莹说：“我们正向义务工作方面发展。例如，去年11月我们与飞跃（Fei Yue）和社会企业厨尊食阁（Dignity Kitchen）合作。飞跃联系乐龄人士，厨尊提供场地，我们寻找单身人士，让他们带乐龄人士活动，包括用餐、唱歌、玩游戏和做手工。这旨在把配对和慈善活动结合。”

宗旨：配对不是纯盈利活动

“我们也办其他活动，包括一对一配对。但公司的宗旨是，配对不应是纯盈利的活动。客户永远是对的吗？我们认为，在必要的时候，我们有义务帮助客户调整心态，不能只为了赚钱而帮他们配对。也许年轻人只考虑年龄和外表，但其实配对也要考虑性格方面是否适合。”

拓展义工活动的方向并非陈莹莹一时心血来潮，她始终相信红娘业务能与社会目标契合。

在2018年，狮城脱单就赞助过新加坡国立大学的一个类似“非诚勿扰”的相亲节目——“缘来在这里”。

被问到当初为何选择发展红娘事业，陈莹莹说：“我是新加坡媳妇，来自中国，我觉得做红娘事业能帮我更好地融入新加坡社会。正好，新加坡政府当时提倡人口政策，我想这是兴趣爱好，也是很有意义的事业。”

而且，当时红娘机构办的活动很传统，缺乏互动。她觉得能对此做出改善。

黄田洋补充说：“我们很强调empathy（同理心），我们以这种方式去办活动，不让人觉得陌生，有互动的活动，更容易产生彼此交流的契机。”

狮城脱单也坚持自己的理念原则，因此它不办快速约会（speed dating）活动。黄田洋说：“我们觉得快速约会方式效率超高，但失去意义。我们会办游戏活动，或者办促进交流的活动。办活动是我们的强项。”

陈莹莹透露，公司原名Champagne SG，后来改成Fabrique Love，而随着华人客户增加，便有了华文名称“狮城脱单”。

推行无佣金制度 促员工全心帮助单身者

政府当年有考核制度，虽然是自愿性质，但陈莹莹勇于接受，每三年一次审查，员工每年接受一定时间的培训，公司因此获得SDNTrust认证。她说，当年曾有十多间红娘公司自愿接受考核并取得认证，但这个认证计划在2022年底已走入历史。

狮城脱单在2016年至2017年时还做出一项改变——推行无佣金制度。陈莹莹说：“我们要员工全心地帮助单身人士。”

黄田洋说：“我们认为，这样更有说服力，而且客户自己也要努力。我们不是只为达到更高盈利而经营业务。”他表示，相信狮城脱单是新加坡唯一没让员工拿佣金的红娘公司。

行业的另一个变化是来自网络的竞争。陈莹莹说，当年公司初创时还没有线上约会平台。

线上约会平台从2015年开始涌现，对公司的实体业务有一定的打击。所幸在2018年开始，很多人发现实体业者更可靠，于是又转向实体业者。

2020年，冠病大流行导致业务几乎静止，直到人数限制放宽到10人时，实体活动才开始恢复，但公司一直在亏损，而且员工薪水、物价和租金一直在涨。

将推出约会应用 方便会员数码化服务

狮城脱单也准备在情人节过后推出约会应用，但主要是方便会员的数码化服务。陈莹莹强调，作为实体业者，公司都会核对会员的背景，包括婚姻状况、薪水、工作等。公司也维持大众化价格，以收回成本为目的。

随着各国重新开放，狮城脱单再次主办出国旅游活动。去年，狮城脱单曾带会员到马来西亚龟喀游玩。陈莹莹说，疫情前还办过越南旅游活动。

黄田洋补充：“我们擅长举办户外活动，这类活动限制较少，比较放松。”

新加坡有几十家红娘公司，约会应用也有六至八个，而像狮城脱单这类营业超过10年的属于较少数。陈莹莹说，也有个人提供红娘服务，但这毕竟不是容易经营的业务，所以不少业者几年后便无法坚持下去。

市场仍有拓展空间 把握潜能需新方式

这不是市场太小的问题。身为金融和投资界专业人士的黄田洋指出，新加坡有三四十万年龄21岁至45岁的单身人士，所有红娘公司的会员加起来还不到这个数目的四分之一，顾客数量仍有增长的空间。“问题是如何把握增长潜能？这需要新方式。”

陈莹莹因此说：“我们希望把这个行业发展成很成功的慈善事业，帮更多单身人士脱单。我们必须思考如何把宅男宅女带出来社交，参加实体活动，扩大社交圈。”

时代的洪流可能淘汰一些行业，但陈莹莹认为：“这个行业是一定要存在的，并且还需要实体的活动——至少在未来二三十年里，还会存在。”

另外，公司不只做配对业务，也举办活动和提供辅导服务，这些是应用平台暂时无法做到的。陈莹莹指出，除了对男女交往时可能出现的状况进行处理和辅导，公司未来也可能通过家庭教育和婚姻辅导来服务客户。

由于冠病疫情和防疫措施，狮城脱单业务大受影响，三年来一直在亏钱。陈莹莹和黄田洋一致表示，眼下要先熬过这个冬天。这是个已经长达三年的冬天。他们期盼着春天的到来。

三之二