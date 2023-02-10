大东方控股 Great Eastern Holdings

本栏于去年3月22日曾论及这只股票将填补介于21.20元与21.38元间的缺口，不过，一旦跌穿19.80元的价位，股价当朝位于17.74元的支撑点前进。当时股价为21.10元左右。股价过后继续上升，3月24日股价升试21.38元，随即将上述第一个缺口填补。4月6日股价一度上升至21.60元，完成了一个源自去年2月10日从21.90元以五波下跌走势中的第（II）波。股价过后缓缓下滑，4月25日股价骤然下探20.73元，由于跌势甚急，造成介于21.12元与21.42元间出现缺口。6月14日股价下试19.85元，同时在介于19.95元与20.10元间留下缺口；6月17日股价回扯至20.13元，遂将此缺口填补。6月24日股价跌穿上述19.80元的价位，更下跌至19.76元。7月26日股价一度下试19.36元完成了第（III）波，同时渐渐形成一个跌势“三角形”以替代第（IV）波。10月17日股价终于穿下上述位于17.74元的支撑点，下跌至17.49元完成了第（V）波，同时为第（3）波画下句号。估计股价已经进入第（4）波回扯，填补介于19.15元与19.25元间的缺口后，重返跌势。