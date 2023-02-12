2023年展望：六大关键投资主题

步入新的一年，去年屡见不鲜的各资产类别的高波动情况可能会持续存在，但波动意味着积极主动的投资策略将愈显重要。

我们相信市场对债券的兴趣继续增加，60／40投资组合策略重新受到青睐，多元资产策略的价值也会重新得到认可。

实际收益率的上升，正为政府债券和信贷带来一系列新机遇。

股票方面，考虑到股票风险溢价的差异，我们预计估值较低的市场将跑赢美国大盘股。私募资产仍将是多元资产策略中不可或缺的一部分：估值相对下降表明对于关注长周期的早期投资者而言，未来数年可能是不错的初始投资年份。

随着西方经济逐步复苏和中国经济重启，今年下半年全球国内生产总值（GDP）增长将反弹。我们对今年全球GDP增长预测为2.5％，低于去年的3％。

同时，价格压力缓解，需求减弱、供应瓶颈持续缓解和有利的基数效应，应能确保全球通胀在2023年恢复到近年来更为正常的水平。发达经济体的通胀率，预计从2022年的6.9％降至2023年的3.2％。

高消费者通胀预期和工资增长相对持续，可能会让联储局担心此时放松警惕为时过早，以免物价再次加速上涨。

我们预计联邦基金利率将稳定在5.0％至5.25％的终端利率，这可能在今年3月实现。我们认为2024年初之前降息的可能性不大。

▲投资主题①：60／40投资组合重振风采

2022年的债券和股票正相关趋势意味着，这两种资产类别同时遭受损失，但我们预期相关性将再次转为负值，政府债券和股票的联动程度将降低。

随着加息力度逐渐减弱，经济衰退逼近，核心政府债券将再次发挥作用。以美元和欧元计价的低久期优质投资级别债券，能展现它在增长低迷和通胀时期的韧性，应能继续提供高于股票股息的收益率。

▲投资主题②：从去全球化到友岸外包

冠病疫情、乌克兰冲突，以及与中国趋紧地缘政治局势，导致从微芯片、天然气到各国货币等诸多资产的武器化。随着去全球化浪潮的盛行，西方公司在全球化鼎盛时期的离岸外包已经让位于“回流”或“友岸外包”（将活动设在友好国家或地区）。

在不确定性日益增加的时期，各国争相采购能源供应，因此，我们对大宗商品及与大宗商品相关的主题持乐观态度。向可再生能源转型的必要性也令部分行业受益。

因应回流而实施提高生产能力的举措将会增加资本支出，令许多工业企业从中受益。

各经济体和资产类别之间的分散和碎片化，是采用宏观对冲基金策略的理想条件，这些策略将利用利率和外汇市场的持续波动，寻求投资机会。

专注于大宗商品期货交易的对冲基金策略也是投资者特别关注的焦点。

▲投资主题③：风险溢价趋同

鉴于利率攀升、波动性上升以及很大的政治和经济不确定性，投资者对所有资产类别的风险溢价都有更高的要求。2022年，由于债券收益率的上升减少了投资者获得的超额回报（相对于无风险政府债券而言），美国股票风险溢价下降。但我们认为，随着估值极端趋同，风险溢价趋同会继续逐步动摇股票本身所蕴含的机会。

区域市场选择是关键：在风险溢价趋同的情况下，我们认为全球、美国小盘股和日本股票可能再次成为关注焦点。前者可提供分散投资的潜力，是主动型管理投资者可以大放异彩的领域，当全球小盘股达到最近相对较低估值水平时，它们通常表现出色。

我们可能还会看到投资者对日本市场的兴趣增加，其本益比已大幅下降，国内经济前景也在缓慢改善。

▲投资主题④：“债券义勇军”归来

源于应对全球金融危机且因疫情而延长的无息资金和“量化宽松”的时代已宣告结束。大多数发达国家负利率迅速消失，即是一大明证。金融环境的收紧和债券市场波动的普遍加剧，意味着固定收益投资者需要比以往更加关注信贷质量。在复杂波动的环境中，必然会出现更多信贷违约事件，因此投资者要保持警惕，并对企业信贷采取主动管理方式。

我们避开非投资级别债券和面临不断上升的偿债账单的杠杆贷款借款人，更倾向于投资高评级的投资级别债券。这包括严谨的硬通货亚洲投资级别发行人发行的债券，可提供有吸引力利差但信贷风险有限。

▲投资主题⑤：私募资产料表现出色

在许多公开市场波动较大且前景相对低迷的情况下，我们认为，对于产生超额回报、降低投资组合波动性和确保长期分散投资而言，私募资产更加重要。

虽然不能像公共资产一样免受短期挑战的影响，但科技、健康和环保领域的私募投资潜力巨大，最近估值的下降可为长线投资者提供别具吸引力的入市时机。

估值下降可能意味，2023年和2024年对于投资期限为五至七年的基金来说是很好的初始投资年份。私募房地产同样如此。随着经济状况恶化，特殊情况和不良资产也将成为私募投资日益关注的焦点。

▲投资主题⑥：将波动性作为资产类别

全球继续应对严峻的政治和地缘政治紧张局势、持续高企的通胀以及其他未知因素，我们预计市场波动将维持高位，外汇、固定收益和大宗商品市场波动性的回升尤为明显。投资者可利用衍生工具变现高波动性并降低投资组合风险。

投资者可以通过大宗商品衍生工具找到提高收益率的解决方案。包括股权对冲和保本票据在内的各种期权策略也已成为降低投资组合风险的方式，可有效应对不确定市场。

（作者是瑞士百达财富管理亚洲首席投资官兼全权委托投资组合管理主管）