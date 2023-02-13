海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（6日）曾论及指数仿佛蓄力待发。回顾前周一（元月30日）指数在升试3408.19点后，却以“主要转向”信号闭市，如今能否升逾此价位，将是万众瞩目。当时指数为3384.29点左右，见报当天指数以近乎全天最高的3391.59点开市，顿时在介于3391.59点与3384.29点间，出现了一个“日间”缺口；然而，指数过后渐渐滑落，并一度下试3375.44点，遂将此缺口填补。7日指数一度升试3397.32点，与上述元月30日的高点，近在咫尺；无奈功亏一篑，指数过后竟然下试3374.62点，并且以3380.84点闭市，较前一天的闭市3385.93点来得低，旋成了“主要转向”信号。8日指数一度上升至3393.33点，9日指数却跳空下试3355.09点，由于跌势甚急，造成介于3382.46点与3388.52点间留下缺口。10日指数以3351.16点开市，旋在介于3351.16点与3359.48点间出现了一个“日间”缺口，过后指数一度下试3334.47点，遂将介于3353.83点与3352.77点间的缺口填补；幸好指数最终以3360.69点闭市而成了“转向”信号。短期回扯，指数当填补上述第二个缺口。