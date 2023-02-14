星展去年净利高达81.9亿元创纪录 总裁高博德不排除今年可达100亿元

由于盈利强劲增长，集团董事会提议派发每股42分终期股息，比之前的派息增加6分，同时还提议派发每股50分特别股息。这使得集团全年派息每股2元。

较高净利息收入抵消了非利息收入减少，星展集团（DBS）去年全年净利增长20％，达到创纪录的81亿9000万元。集团执行总裁高博德不排除集团今年净利达到100亿元的可能性。

星展集团星期一（2月13日）开市前发布去年全年和第四季业绩。第四季净利23亿4000万元，较一年前增加69％，刷新季度纪录。

由于盈利强劲增长，集团董事会提议派发每股42分终期股息，比之前的派息增加6分，同时还提议派发每股50分特别股息。这使得集团全年派息每股2元。

集团将在4月21日派终期和特别股息。

集团也说，若未发生不可预见情况，接下来每年派息将上升到每股1.68元

集团全年和第四季股本回报率达到15％和17.2％的新高。高博德在记者会上指出，上一次净利息收益率（NIM）达到现有水平约是2005年底。

“17％的股本回报率比当时高出4个百分点。这4个百分点的差异反映了银行的结构性变化，包括我们的收入来源以及过去10年转型所取得的一些成果。”

对于集团今年净利有没有可能达到100亿元，高博德回应媒体询问时表示有机会。他指出，美国还会继续加息，今年估计不会减息。

集团净利息收益率最高可攀升到2.25％，约有5个至7个基点的下行空间。更多资金流入新加坡政府国库券（T bills）、新元走强和资金交易市场（treasury market）资金成本增加，也可能造成净利息收益率下滑。

集团总收入首破160亿元

去年，集团总收入增长16％至165亿元，首次突破160亿元。

全年净利息收入增加30％至109亿元，净利息收益率增加30个基点至1.75％。其中包括企业和消费金融业务的商业账目（Commercial Book）的净利息收入增加40％至107亿元、净利息收益率升至2.11％，贷款增长4％。

集团的不良贷款比率从2021年底的1.3％减少到1.1％，特别准备金从12个基点减至8个基点，去年集团也回注了9800万元的一般准备金。

辉立证券研究部投资分析师谭鉫澄接受《联合早报》访问时说：“星展今年的净利息收益率不会像2022年那样强劲增长，但今年不会减息，NIM可继续保持在高位。”

星展星期一闭市报35.32元，跌1.97％。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）将于下星期四（23日）和星期五（24日）开市前发布业绩。

对阿达尼13亿元曝险 高博德表示不担心

星展在最近遭卖空机构狙击的印度矿业集团阿达尼（Adani Group）及其旗下公司，共有13亿元曝险。星展集团执行总裁高博德表示不担心，因为这些都是稳健和有现金收入的公司。

他指出，星展在阿达尼有两种曝险，较大笔的约10亿元，那是为阿达尼进行并购提供的融资。另外3亿元和阿达尼旗下公司及特定项目有关。

高博德强调，星展在阿达尼没有持股。他也说：“这些都是稳健、有现金收入的公司，所以我们并不担心这方面的曝险。”

卖空机构Hindenburg Research上个月狙击阿达尼，指它操纵股价、不当使用海外避税天堂掩饰阿达尼家族在集团企业的持股。阿达尼市值自此崩跌超过1000亿美元（约1330亿新元）。