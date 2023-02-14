UMS控股 UMS Holdings

这只股票自2003年10月22日升试0.82元后，就以五波下跌，同年11月12日股价下跌至0.50元完成了第（1）波，接着回扯至2004年2月10日的0.79元，同时于当天以“主要转向”信号结束了第（2）波。2006年1月18日股价下跌至0.168元完成了第（3）波。2009年3月9日股价下探0.035元，同时于该月每月一杆图以“转向”信号结束了第（5）波，遂进入三波回扯走势。2014年6月2日股价上升至0.465元，并于其每周及每月一杆图皆以“主要转向”信号完成了（A）波。同年10月17日股价下调至0.26元，此为（B）波；接着进入具三波的（C）波升势。2021年11月19日股价上升至1.57元，同时以“转向”信号结束了（C）波，旋进入五波跌势。2022年10月21日股价下跌至0.86元完成了第（一）波，今年2月2日股价回扯至1.35元，随即于其每周及每月一杆图皆以“主要转向”信号结束了第（二）波，如今正处第（三）波跌势，填补介于1.10元与1.07元及介于1.01元与0.975元的缺口，已经是近在眉睫。