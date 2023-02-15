创业公司 Venture Corporation

本栏于去年9月10日曾论及这只股票短期回扯当填补介于17.90元与18.13元间的缺口。若以图中第（三）与第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为14.10元。当时股价为17.47元左右，9月13日股价上升至17.92元完成了图中的第（2）波。9月30日股价下试16.27元，并于当天以“转向”信号结束了第（3）波，旋出现回扯。10月6日股价上升至17.07元完成了第（4）波。10月21日股价下跌至15.71元结束了第（5）波，同时为一个源自2020年10月21日从21.21元下跌以来的（B）波画下句号，遂进入（C）波升势。11月11日股价跳空上升至17.80元，同时在介于17.59元与17.26元留下缺口。11月17日股价升试17.89元，且于当天以“主要转向”信号完成了（a）波。11月24日股价下试17.25元，旋将上述第二个缺口填补。今年元月6日股价下试16.82元结束了（b）波。元月20日股价上升至18.25元，终于将上述第一个缺口全予填补。因此，估计股价目前正处（c）波升势，升逾21.21元自不在话下。