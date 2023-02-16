打响“禁止单身”催热“午餐约会”

创新求变牵姻缘

线上交友平台层出不穷，为现代人提供更多社交选择。

然而，本系列访问的三家红娘公司以各自独特的策略强攻市场，让客户不介意付费找它们牵姻缘。

无论是把配对和慈善活动结合，还是帮客户改造形象，或是推出富创意的营销手法，这些红娘不断因应市场的需求改变，而牵出了新机遇。

原本可以在世人羡慕的律师道路继续前行，她却另辟蹊径，下海创建红娘公司。这20年中，虽历经挫折，但巧妙的市场营销策略让公司在多个国家生根开花，上万男女通过午餐喜结良缘。

本地红娘公司Lunch Actually创办人林笑岏接受《联合早报》访问时说：“父母都希望孩子以后的职业不是医生就是律师，所以我本科读了法律专业。但实习期间接触到的一宗宗离婚案，让我的心情越来越抑郁。我想，必须重新规划自己的职业生涯。”

乐天派的她一直是周围朋友的知心闺蜜，常开导朋友在感情和生活上遇到的问题。一次旅行时，她偶然了解到自己的这个长处可以成为一门生意。在与当时的男友（现任丈夫）商讨后，他们决定大胆迈出这一步，去做自己喜欢的事。

资金和客源是大部分起步公司在创业初期遇到的最大挑战，而她面临的难题却来自“望女成凤”的父母。

林笑岏笑着说：“当我告诉在吉隆坡的父母要带男友回家与他们讨论一个决定时，父母还以为我们准备结婚，非常高兴。但得知我们要一起下海做红娘生意时，父母感到不解，一再劝我们三思。”最后，林笑岏的执念和热诚终于打动了他们。父母也成为他们往后生意的坚强后盾。

为了与传统红娘行业区分，林笑岏的“蓝海战略”主要是服务本地白领和专业人才。因此，设在高档的办公室和进行市场宣传是必不可少的。

“恰巧那时一个朋友对我们的计划感兴趣，再加上多年共事建立起的彼此信任，愿意出资六位数让我们大展拳脚。”

当时沙斯（SARS）刚过，本地的办公室租金还不贵，充足的资金让林笑岏打算将公司设在中央商业区的甲级办公楼。“可能那时本地对这门生意了解的不多，当业主在签约时知道是开设红娘公司时，拒绝了我们。后来，只好退而求其次，在乙级办公楼开业。”

除了选址外，起步公司想做专业宣传也不是靠钱就能解决的。“为了获得足够的关注度，我们希望广告可以放在报纸的主页而不是广告栏。”可是由于对起步公司和红娘业务的顾虑，多家报纸婉拒了他们的要求。“后来，在我们不断努力下，终于说服一家报纸同意在主页打一次广告。但前提是如果接到任何有关对公司的投诉，报纸将不会让我们再打任何广告。”

对于这唯一的机会，林笑岏花足了心思设计广告。“因为当时打广告只能用黑白色，所以我们想出将整版广告让一半空白，另一半配上有趣的话题来吸引读者。”

地铁站广告“禁止单身”新颖设计构思吸引眼球

这个创意让林笑岏旗开得胜，博得了大量好奇人的眼球。不仅没有接到投诉，还引来其他报章纷纷前来，邀请公司打同类广告。公司一下子成了媒体的宠儿。

林笑岏趁热打铁，又将广告扩大至各个地铁站。为吸引搭客关注，他们借鉴地铁站的罚款警示，在地铁站出入口写上“禁止单身”和“禁止独自午餐”的标识。

如此新颖的广告形式要让地铁站的乘车体验变得活泼有趣。“SMRT更是愿意把那些还空余的广告区免费摆上我们的广告。”

红娘生意没回头客 必须开拓海外市场

成功立足本地后，有居安思危意识的林笑岏并没有放缓前行的脚步。林笑岏幽默地说：“红娘这门生意与众不同的地方就是一般不会有回头客。”而本地人口有限，公司如果要发展，必须开拓海外市场。

“因为我来自吉隆坡，所以一年后公司将业务拓展到那里。又过了三年，我们在香港也有了分公司。”林笑岏认为，这两个地方的文化背景和新加坡有很多相似之处，让他们可以复制本地的成功经验。

除了借鉴此前的经验，林笑岏也敏锐地看到了当地的文化特色。“香港的追星文化盛行。为了在短时间内引起当地青年男女的关注，我们决定通过当地艺人打广告。”

在艺人选择上，林笑岏说：“除了有一定知名度和形象等基本条件外，最重要的一点是，艺人必须是单身。所以，艺人官恩娜是完美人选。于是，我们打出了‘哪一位单身男士想与官恩娜午餐约会’的广告。”这条广告在当地引起轰动，引起上千人报名。最后，我们根据官恩娜的要求，精挑细选出一位最适合的男士，与她午餐约会。并借助媒体采访了官恩娜对这种“午餐结良缘”的感受。

“你可能不敢相信，他们后来真的携手步入婚姻殿堂了，并有了一对儿女。那时在香港有一段时间大家都知道是我们的“约会午餐”帮官恩娜找到另一半。”林笑岏自豪的说。

公司之后也通过合作和收购的方式，成功打开了印尼和泰国市场。林笑岏认为，这些地方的本土观念较强，采用和遵守当地的文化习俗的做法更容易被他们接受。

对于公司的发展目标，林笑岏说：“创办公司之初，我的愿望就是牵线百万适婚男女喜结良缘。”

三之三