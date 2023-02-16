更多供应解积压需求 本地1月新私宅销量增130% 四个月新高

根据市区重建局最新数据，不包括执行共管公寓在内，发展商在1月共推出410个新私宅单位，环比大增811.1％，售出391个单位，比12月份增加130％。

发展商推出更多新供应吸收市场的积压需求，在1月份共卖出391个新私宅，环比大增130％，为四个月以来的高点。

对于政府上调高价位住宅的买方印花税（buyer's stamp duty），分析师认为一些买家在短期内可能采取观望，但增加的税额只占总价微小比重，预料不会对接下来私宅销售有显著影响。

根据市区重建局（URA）星期三（2月15日）发布的最新数据，不包括执行共管公寓（EC）在内，发展商在1月共推出410个新私宅单位，环比大增811.1％，售出391个单位，比12月份增加130％，为四个月来最多。包括EC，发展商在1月共卖出550个单位，环比下滑13.8％。

以地区来看，中央区以外（OCR）的大众化私宅卖得最多，共185个单位；核心中央区（CCR）的高档私宅卖出158个单位，其他中央区（RCR）的中档私宅则卖出48个。

1月份卖最好的新推出、位于丹那美拉的景乐苑（Sceneca Residence），268个单位售出157个。橙易产业研究与咨询部主管孙燕清说，这个新项目热卖凸显了在高利率和房地产降温措施下，市场仍存在被压抑的需求，尤其在供应紧张的市郊。

业者：高价房印花税上调 部分买家短期内料观望

副总理兼财政部长黄循财星期二发表2023财年预算案声明时宣布调高住宅买方印花税，房价超过150万元至300万元的部分，税率从原本的4％调高至5％，超过300万元的部分则从4％调高至6％。新税率在2月15日生效。

据ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣观察，一些买家赶在新税率生效前于2月14日晚上完成交易，可能促使2月份新私宅销量增加，但情况不像2018年7月5日政府突然宣布推出降温措施时，大量买家冲进场买房那样戏剧化。

麦俊荣指出，额外买方印花税一般上少于房产总价的1％，预计不会影响私宅需求，不过却可能造成价格上压，因为发展商买地时也得支付更高印花税，可能会将成本转嫁给买家。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹也认为买方印花税调高的影响不大，那些可负担150万元以上房产的买家更关注的是物业的长期资本增值。

世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚则说，今年有不少新楼盘将推出，为买家带来更多选择，但在经济放缓、抵押贷款利率高企及降温措施导致融资条件收紧情况下，短期内需求并不明朗。“买方印花税调高有可能影响买气，尤其高档房产，发展商和住宅买家都可能花些时间重新评估策略，短期内采取观望。”

莱坊研究主管郑卫铭也认为不少买家或许正在评估成本上扬，选择观望。不过，当有更多新项目推出，市场将重燃买气。“毕竟，本地买家这10多年来已习惯了政府不时宣布推出的各种措施和税率变化。

2月份推出的新项目有顶丽峰（Terra Hill），接下来还有万景轩（The Botany at Dairy Farm）、博盛苑（Blossoms by the Park）和Tembusu Grand。

合登集团高级研究主管李思德认为，买方印花税上调不太可能削弱新加坡房产对买家的吸引力，外国买家会把它视为交易成本和避险溢价。他预计发展商今年可卖出9000至1万个私宅单位，价格可能上扬5％。