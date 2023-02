更多供应解积压需求 本地1月新私宅销量增130% 四个月新高

根据市区重建局最新数据,不包括执行共管公寓在内,发展商在1月共推出410个新私宅单位,环比大增811.1%,售出391个单位,比12月份增加130%。

发展商推出更多新供应吸收市场的积压需求,在1月份共卖出391个新私宅,环比大增130%,为四个月以来的高点。

对于政府上调高价位住宅的买方印花税(buyer's stamp duty),分析师认为一些买家在短期内可能采取观望,但增加的税额只占总价微小比重,预料不会对接下来私宅销售有显著影响。

根据市区重建局(URA)星期三(2月15日)发布的最新数据,不包括执行共管公寓(EC)在内,发展商在1月共推出410个新私宅单位,环比大增811.1%,售出391个单位,比12月份增加130%,为四个月来最多。包括EC,发展商在1月共卖出550个单位,环比下滑13.8%。

以地区来看,中央区以外(OCR)的大众化私宅卖得最多,共185个单位;核心中央区(CCR)的高档私宅卖出158个单位,其他中央区(RCR)的中档私宅则卖出48个。

1月份卖最好的新推出、位于丹那美拉的景乐苑(Sceneca Residence),268个单位售出157个。橙易产业研究与咨询部主管孙燕清说,这个新项目热卖凸显了在高利率和房地产降温措施下,市场仍存在被压抑的需求,尤其在供应紧张的市郊。

业者:高价房印花税上调 部分买家短期内料观望

副总理兼财政部长黄循财星期二发表2023财年预算案声明时宣布调高住宅买方印花税,房价超过150万元至300万元的部分,税率从原本的4%调高至5%,超过300万元的部分则从4%调高至6%。新税率在2月15日生效。

据ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣观察,一些买家赶在新税率生效前于2月14日晚上完成交易,可能促使2月份新私宅销量增加,但情况不像2018年7月5日政府突然宣布推出降温措施时,大量买家冲进场买房那样戏剧化。

麦俊荣指出,额外买方印花税一般上少于房产总价的1%,预计不会影响私宅需求,不过却可能造成价格上压,因为发展商买地时也得支付更高印花税,可能会将成本转嫁给买家。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹也认为买方印花税调高的影响不大,那些可负担150万元以上房产的买家更关注的是物业的长期资本增值。

世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚则说,今年有不少新楼盘将推出,为买家带来更多选择,但在经济放缓、抵押贷款利率高企及降温措施导致融资条件收紧情况下,短期内需求并不明朗。“买方印花税调高有可能影响买气,尤其高档房产,发展商和住宅买家都可能花些时间重新评估策略,短期内采取观望。”

莱坊研究主管郑卫铭也认为不少买家或许正在评估成本上扬,选择观望。不过,当有更多新项目推出,市场将重燃买气。“毕竟,本地买家这10多年来已习惯了政府不时宣布推出的各种措施和税率变化。

2月份推出的新项目有顶丽峰(Terra Hill),接下来还有万景轩(The Botany at Dairy Farm)、博盛苑(Blossoms by the Park)和Tembusu Grand。

合登集团高级研究主管李思德认为,买方印花税上调不太可能削弱新加坡房产对买家的吸引力,外国买家会把它视为交易成本和避险溢价。他预计发展商今年可卖出9000至1万个私宅单位,价格可能上扬5%。