尽欢雅生 入住河畔奢华住宅

河是每座大城市的标志性命脉，交织着丰富的生活气息和商业活动，就如上海外滩和伦敦泰晤士河。在新加坡，新加坡河不仅是孕育着新加坡过去和未来的心脏地带，豪华的滨河住宅项目更是少有。

可以立即入住的高端私人公寓瑞雅嘉苑（Rivière），现已成为新加坡河畔最新的地标性河滨住宅项目。这个项目由著名建筑设计事务所SCDA设计，由知名开发商星狮地产（Frasers Property）倾力打造的。

瑞雅嘉苑位于金声路和里峇峇利一带，是新加坡河畔唯一在今年获入住准证（TOP）的私宅项目，共有455个一卧室至四卧室的单位，属于综合发展项目，住户可尽享餐饮、购物和服务便利。星狮地产拥有多年发展豪华住宅和酒店经验，主打五星级酒店环境与服务，项目设计风格往往与众不同。

高贵典雅的瑞雅嘉苑成为新加坡河畔最新的地标性建筑。（图/星狮地产提供）

在著名建筑设计事务所SCDA的精心设计下，瑞雅嘉苑两栋主建筑拾梯袅袅而升，俯瞰周围精致的庭院和绿色花园，设计布局典雅高贵，住户也可同时饱览新加坡河与滨海湾的美丽景致。

值得一提的是，瑞雅嘉苑所属的综合发展项目有三座受保留的仓库，包括名噪一时的夜店Zouk旧址，具有其特有历史意义。此外，随着综合发展项目的服务式公寓和仓库竣工后，瑞雅嘉苑居民能享受到更多餐饮、购物和娱乐活动，沐浴在独特的时尚生活社区感中。

Rivière是法语“河流”的意思。正如其名字的涵义，瑞雅嘉苑紧贴着繁华活力、餐饮与零售一应俱全的罗拔申码头（Robertson Quay），住户享用早餐后，只需几分钟车程就能到市区办公。它接壤着牛车水，信步五分钟就能抵达世界城（Great World City）购物中心和地铁站，同时毗邻罗拔申廊（Robertson Walk）。

爱好大自然的人更不能错过瑞雅嘉苑。在这里，住户除了可骑脚踏车感受新加坡河畔的宁静自得，也可到附近的金声公园或登上福康宁公园，或走一趟从若锦街（Jiak Kim Street）到滨海湾的艺术之旅。

截至本月，瑞雅嘉苑已售出逾九成，仅有为数不多的高层单位可供抢购，其中一卧室单位和三卧室单位的面积在560平方英尺至1711平方英尺之间。值得一提的是，这些可以立即入住的单位都享有欣赏中央商业区与乌节路的绝佳视野。

专属三卧室单位的私人电梯，让住户享有更多隐私。（图/星狮地产提供）

交通四通八达

在土地有限的新加坡，河畔住宅已越来越稀有，而具有历史意义又非常靠近地铁站的项目更是难求。

瑞雅嘉苑地处优越之势，四通八达的公共交通网无缝衔接新加坡各隅。

住宅区附近有两个属于汤申—东海岸线的地铁站，不到三分钟就能走到合乐地铁站，而步行五分钟就是大世界地铁站，只需一站即到乌节路，要换乘其他地铁干线也很方便。

便利的交通让开车的住户可以避开拥堵的高速公路，只需约五分钟车程就能到达乌节路商圈或滨海湾商业区，前往福康宁地铁站也只需10分钟车程。

脚踏车爱好者可以沿着本地最美骑行路线之一，从新加坡河出发前往克拉码头、驳船码（Boat Quay）、市政区与滨海湾花园。

陆路之外，更有非一般体验的新加坡河水上德士，可往返热闹的市中心。

许多城市都以河为发源地，也是房地产值持高上涨的最繁华处。

瑞雅嘉苑地处河曲，占据了河曲270度的一线河景，相较一般沿海住宅只有180度临河面更为宽阔，让更多住户能享受到无遮河景。

瑞雅嘉苑的住户能欣赏一线河景与夜景。（图/星狮地产提供）

瑞雅嘉苑已于近期取得临时入伙准证（TOP）并可随时入住，值得留意的是，瑞雅嘉苑是新加坡河畔唯一于今年首季度得到TOP的私宅项目。

这意味着不论是自住或投资，买家都可提早取得购屋收益。对自住者而言，越早搬进自己拥有的房子，不仅能省下在别处租房的费用，也越早能享受奢华却宁静的滨河住宅体验。

近期市区重建局的房地产业界数据显示，本地公寓租金收益率呈持续上涨趋势，截至2022年10月，是公寓出租市场最长的连续增长期。合登集团研究主管李思德表示, 其他中心区的私人住宅租金在2022年里上涨了30.3%，而且过去的数据也显示相比于那些旧的项目，近期刚完工的新项目往往能够轻易的取得更高的租金收益。瑞雅嘉苑就是一个近期刚得到临时入伙准证的公寓项目，这也就意味着瑞雅嘉苑的租金概率比附近的旧项目估计会取得比预期更高的租金收益。

购买瑞雅嘉苑单位的何小姐认为，选择瑞雅嘉苑是选择一种自己喜爱的生活方式。（图/受访者提供）

新屋主何小姐（科技行业从业人士）正是喜欢这里的生活方式，决定买下一个两卧室单位自住。

“我一直以来住在罗拔申码头一带，喜欢这里的氛围，重要的是瑞雅嘉苑地点理想，十分靠近地铁站。此外，公寓的设计新颖典雅，价格也比离开市中心更远的公寓项目差不了多少，有投资潜能。”

名家操刀 环绕宜居设计

罗拔申码头一直以来被评为外派白领最喜欢去的商业圈。周围的米其林级别的餐馆、文化气息浓郁的博物馆与画廊、充满异国情调的餐馆和创意酒吧、标志性夜店等，打造本地独特的风景线。所在旧址Zouk更曾是新加坡最大的夜店，也是潮流人士打卡必到之处。

由名家操刀设计的瑞雅嘉苑主打精致宜居的高品质生活。（图/星狮地产提供）

除了休闲娱乐业发达，瑞雅嘉苑附近的教育资源相当丰富，私立的培思幼儿园（Pat's Schoolhouse）和伊顿国际教育集团（Eton-House）旗下的伊侨幼儿园（E-Bridge Pre-school）、立化小学（River Valley Primary School）就在项目附近。此外，新加坡艺术学校（SOTA）、南洋艺术学院（NAFA）和拉萨尔艺术学院也距离不远。

瑞雅嘉苑由著名建筑设计事务所SCDA操刀，整体采用简约现代主义设计风格，是首创立庭院落水景观一体的社区。设计总监曾仕乾是新加坡总统设计奖首届得主，获奖无数，作品以热带现代风格而闻名。

公寓设计强调生活设施的精致完善，以“宜居”为核心规划理念。公寓没有顶楼单位，而是在屋顶设置空中花园、蹦床、温泉水疗、铁板烧用餐区、阅读区等休闲设施，为住户打造高品质河畔慢节奏生活。

公寓的游泳池处于地势偏高的地段，也可饱览河畔景色。（图/星狮地产提供）

底面层的设计也一应俱全，从36米长的游泳池、图书馆、休息室、儿童游戏区、娱乐室，到健身房和桑拿房等，让住户足不出户也能享用一系列康乐设施。即使出门享受生活，也有定制礼宾为你打理好一切，提供家政、洗衣、保姆和遛狗服务。

考虑到工作人士的需求，瑞雅嘉苑俱乐部内设有免费WiFi，顶楼的空中花园更将新加坡美丽的天际线收进眼底，让住户舒适地在家办公。

高雅大气的内部设计兼具奢华与品味。（图/星狮地产提供）

瑞雅嘉苑的内部设计则突出高效的空间布局，采用明亮的色调，让整体空间在视觉上更加宽阔，大理石地板尽显高雅大气，无主灯设计给客厅创造更高级的灯光质感与氛围感。户型的宽敞设计，使住户可以在室内自由切换工作与生活模式。值得一提的是，三卧室豪华单位带有直达玄关的私人电梯，保障住户的隐私。

项目不仅全部使用意大利进口全天然大理石地板，屋内配件也极尽考究。Poggenpohl品牌厨房配件、欧洲历史最悠久的厨具制造商嘉格纳（Gaggenau）的厨房电器、捷仕（Gessi）和Duravit的浴室和卫生间饰面和配件，全方位打造独具一格的奢华体验。

正如何小姐所言：“瑞雅嘉苑的内部和外观设计隽永，设施讲究，细节精致到位，住户无需大费装修就可入住。”因此是她个人投资保值的首选之一。

上网预约 参观示范单位

选择瑞雅嘉苑，不仅仅是选择一处住宅，更是拥抱一种河畔边宜居、宁静与活力兼备的生活方式。欢迎致电8129 2067，8813 4197或8129 2122预约参观示范单位，把握最后抢购机会。欲了解更多信息，请浏览Rivière专页。

星狮地产新加坡是本地领先的住宅发展商、零售与办公楼业主，以及运营商。过去20多年间，星狮地产在本地建造逾2万2000户居所。屡获殊荣的发展项目深耕于设计、施工创新和可持续性发展，因此在全球和本地业界获得到认可，享有盛誉。该集团的其他标志性开发项目包括，位于榜鹅的水之都（Watertown）、泰国大型私宅项目One Bangkok以及位于悉尼中央商务区的综合项目Central Place Sydney。

【本文由星狮地产瑞雅嘉苑呈献】